X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কমছে পুরুষের সংখ্যা, ছোট হচ্ছে দক্ষিণ কোরীয় সেনাবাহিনী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৭আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৭
সক্রিয় সেনা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৫০ হাজারে। ছবি: রয়টার্স

পুরুষ জনসংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ায় গত ছয় বছরে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনীর আকার ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে সক্রিয় সেনা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৫০ হাজারে। বিশ্বের সর্বনিম্ন জন্মহার থাকা দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

রবিবার ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সংসদ সদস্য চু মি-এ-র দফতর থেকে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনায় যোগদানের উপযুক্ত বয়সী পুরুষের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়ায় কর্মকর্তার ঘাটতিও বাড়ছে, যা অব্যাহত থাকলে কার্যক্রম পরিচালনায় জটিলতা তৈরি হতে পারে।

২০০০-এর দশকের শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাসদস্য ছিল প্রায় ৬ লাখ ৯০ হাজার। ২০১৯ সালে এ সংখ্যা নেমে আসে ৫ লাখ ৬৩ হাজারে। বর্তমানে এটি আরও কমেছে। বিপরীতে উত্তর কোরিয়ার সক্রিয় সেনা সংখ্যা ২০২২ সালের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে প্রায় ১২ লাখ।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ২০ বছর বয়সী পুরুষের সংখ্যা ৩০ শতাংশ কমে ২ লাখ ৩০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সাধারণত এই বয়সেই ১৮ মাসের বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা শুরু হয়। কোরিয়ান যুদ্ধ-পরবর্তী ১৯৫৩ সালে এই সেবার মেয়াদ ছিল ৩৬ মাস।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, সেনাসেবার মেয়াদ কমানো সম্ভব হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক জোট, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং অস্ত্র রফতানির সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে।

২০২৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা বাজেট ৪৩ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার, যা উত্তর কোরিয়ার অর্থনীতির আনুমানিক আকারের চেয়েও বড়। তবু সেনাবাহিনীতে প্রয়োজনীয় সদস্যসংখ্যার তুলনায় ৫০ হাজার জনের ঘাটতি রয়েছে। এর মধ্যে ২১ হাজার জন নন-কমিশনড অফিসার পদে।

বিশ্বের দ্রুততম বয়স্ক হওয়া সমাজগুলোর একটি দক্ষিণ কোরিয়া। ২০২৪ সালে এর প্রজনন হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ০.৭৫, যা বিশ্বের সর্বনিম্ন। ২০২০ সালে দেশটির জনসংখ্যা সর্বোচ্চ ৫ কোটি ১৮ লাখে পৌঁছালেও সরকারি পূর্বাভাস বলছে, ২০৭২ সালে এটি কমে দাঁড়াবে ৩ কোটি ৬২ লাখে।

/এএ/
বিষয়:
এশিয়াদক্ষিণ কোরিয়াবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
গাজাকে ভুলে যাবেন না: ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনি সাংবাদিকের শেষ বার্তা
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে পারে নিউজিল্যান্ড
জাতিসংঘের অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে অস্ট্রেলিয়া
সর্বশেষ খবর
হত্যাচেষ্টা মামলায় শমী কায়সারকে জামিন দিলেন হাইকোর্ট
হত্যাচেষ্টা মামলায় শমী কায়সারকে জামিন দিলেন হাইকোর্ট
নিত্যদিনের গল্প
নিত্যদিনের গল্প
জেনেভা ক্যাম্পে মাদক কারবারিদের সংঘর্ষে নিহত ১, অস্ত্রসহ গ্রেফতার ২
জেনেভা ক্যাম্পে মাদক কারবারিদের সংঘর্ষে নিহত ১, অস্ত্রসহ গ্রেফতার ২
মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media