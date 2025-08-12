X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে জঙ্গি হামলায় ৯ সেনা নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১২ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৪আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৪
প্রতীকী ছবি

পাকিস্তানের অশান্ত বেলুচিস্তান প্রদেশে জঙ্গি হামলায় অন্তত ৯ সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) প্রাদেশিক সরকারের এক কর্মকর্তা এ তথ্য জানান। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।

ওয়াশুক জেলার এক সিনিয়র কর্মকর্তা জানান, ডজনখানেক জঙ্গি একটি পুলিশ স্টেশন ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্পে হামলা চালায়। ঘটনাস্থলে সেনারা পৌঁছানোর পথে সশস্ত্র জঙ্গিরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

তিনি বলেন, সেনারা হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাচ্ছিলেন। পথে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ৯ সেনা নিহত হন।

তবে সংবাদমাধ্যমে কথা বলার অনুমতি না থাকায় ওই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ তথ্য দেন।

বেলুচিস্তান প্রদেশে বহুদিন ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা চলমান। প্রায়ই নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলার ঘটনা ঘটে।

/এএ/
বিষয়:
এশিয়াপাকিস্তানবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
কুইন্সে প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি হতে পারেন সোমা সৈয়দ
ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের আগে ডনেস্কে রুশ বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি
হিউম্যানয়েড রোবট গেমসে গান শোনাবে রোবট ব্যান্ড
সর্বশেষ খবর
দায়িত্ববোধ ও সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: পুলিশ কর্মকর্তা সুমন রেজা
দায়িত্ববোধ ও সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: পুলিশ কর্মকর্তা সুমন রেজা
নতুন ক্লাবে গিয়ে নাম পাল্টাতে হলো আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডারকে
নতুন ক্লাবে গিয়ে নাম পাল্টাতে হলো আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডারকে
নৌকাসহ ৫ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
নৌকাসহ ৫ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
ডাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৭ জন
ডাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৭ জন
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media