পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে জঙ্গি হামলায় ৯ সেনা নিহত

পাকিস্তানের অশান্ত বেলুচিস্তান প্রদেশে জঙ্গি হামলায় অন্তত ৯ সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) প্রাদেশিক সরকারের এক কর্মকর্তা এ তথ্য জানান। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।
ওয়াশুক জেলার এক সিনিয়র কর্মকর্তা জানান, ডজনখানেক জঙ্গি একটি পুলিশ স্টেশন ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্পে হামলা চালায়। ঘটনাস্থলে সেনারা পৌঁছানোর পথে সশস্ত্র জঙ্গিরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়।
তিনি বলেন, সেনারা হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাচ্ছিলেন। পথে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ৯ সেনা নিহত হন।
তবে সংবাদমাধ্যমে কথা বলার অনুমতি না থাকায় ওই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ তথ্য দেন।
বেলুচিস্তান প্রদেশে বহুদিন ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা চলমান। প্রায়ই নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলার ঘটনা ঘটে।