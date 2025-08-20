আওয়ামী লীগের কার্যালয় নিয়ে বাংলাদেশের প্রেস বিবৃতি ভুল: ভারত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের ভারতে থাকা সব রাজনৈতিক কার্যালয় বন্ধে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিবৃতিতে ভুল বলে উল্লেখ করেছে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বুধবার (২০ আগস্ট) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই দাবি করা হয়েছে।
বিবৃতিতে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, ভারতে আওয়ামী লীগের সদস্যদের দ্বারা বাংলাদেশবিরোধী কোনও কার্যকলাপ বা ভারতীয় আইনের পরিপন্থি কোনও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভারত সরকার অবগত নয়। সরকার ভারতের মাটি থেকে অন্য দেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অনুমতি দেয় না। তাই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দেওয়া প্রেস বিবৃতি ভুল।
জয়সওয়াল আরও বলেছেন, জনগণের ইচ্ছা এবং ম্যান্ডেট নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবাধ, সুষ্ঠু এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রত্যাশা পুনর্ব্যক্ত করছে ভারত।
এর আগে, বুধবার ভারতের দিল্লিতে ও কলকাতায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর কার্যালয় স্থাপনের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকার। এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় সরকারের প্রতি এ ধরনের কর্মকাণ্ডের অনুমতি বা সমর্থন না দেওয়ার এবং ভারতের মাটিতে এই রাজনৈতিক কার্যালয়গুলো অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিল।
বিবৃতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও বলেছিল, দিল্লি ও কলকাতায় আওয়ামী লীগের কার্যালয় স্থাপনের খবরে বাংলাদেশ সরকারের নজরে এসেছে।