চীনা শিক্ষার্থীদের হয়রানি বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান চীনের

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা চীনা শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক জিজ্ঞাসাবাদ, হয়রানি ও ফেরত পাঠানো বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়েছে চীন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) এক নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং।
মাও জানান, যখনই এমন ঘটনা ঘটেছে, চীন সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তিনি বলেন, চীন ভবিষ্যতেও যুক্তরাষ্ট্রগামী শিক্ষার্থীদের বৈধ অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
চীনা মুখপাত্র অভিযোগ করেন, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বারবার বৈষম্যমূলক, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বাছাই করা আইন প্রয়োগ করছে। দেশটিতে প্রবেশ করা চীনা শিক্ষার্থীদের অন্যায্য আচরণের শিকার হতে হচ্ছে, এমনকি তাদের আলাদা কক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
মাও আরও জানান, কিছু শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে এবং ‘জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে’ এই অভিযোগে তাদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
মাও নিং বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানাই তারা যেন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে, চীনের উদ্বেগকে গুরুত্ব দেয় এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের চীনা শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানানোর ঘোষণার বাস্তবায়ন করে।
সূত্র: সিএমজি