৬জি যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বড় সাফল্য চীনা বিজ্ঞানীদের

চীনা বিজ্ঞানীরা আল্ট্রা-ওয়াইডব্যান্ড ফোটোনিক-ইলেকট্রনিক সমন্বিত প্রযুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছেন, যা ভবিষ্যতের ৬জি বেতার যোগাযোগকে আরও নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর করবে। সম্প্রতি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও হংকংয়ের সিটি ইউনিভার্সিটির যৌথ গবেষণায় অর্জিত হয়েছে এ সাফল্য।
চার বছরের প্রচেষ্টায় বিশ্বের প্রথম আল্ট্রা-ওয়াইডব্যান্ড সিস্টেম তৈরি করেছে চীনা গবেষণাদলটি, যা উচ্চগতির ও ফ্রিকোয়েন্সি-নিয়ন্ত্রিত বেতার সঞ্চালনে সক্ষম। বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে খ্যাতনামা জার্নাল নেচার-এ।
৬জি প্রযুক্তিতে একাধিক ব্যান্ডে একইসঙ্গে অতিদ্রুত ডেটা আদান-প্রদানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রচলিত ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যার নকশা, গঠন ও উপাদানের কারণে সীমিত ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে। সীমাবদ্ধতা কাটাতে নতুন সিস্টেমটি ০.৫ গিগাহার্টজ থেকে ১১৫ গিগাহার্টজ পর্যন্ত যেকোনও ফ্রিকোয়েন্সিতে সঞ্চালন করতে পারে—যা বর্তমানে বিশ্বের সর্বোচ্চ সক্ষমতা।
গবেষণা দলের উপ-ডিন ওয়াং সিংচুন এ প্রযুক্তিকে একটি সুপার-হাইওয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তার ভাষায়, আগে সিগন্যাল কেবল এক-দুটি লেনে চলত, ফলে ভিড় হতো। এখন অনেকগুলো লেন খোলা হয়েছে। একটি লেন ব্যস্ত থাকলে সিগন্যাল সহজেই অন্যটিতে সুইচ করতে পারবে।
পরীক্ষায় দেখা গেছে, এ সিস্টেমের গতি ১০০ জিবিপিএস-এরও বেশি, যা দিয়ে একই সময়ে ১ হাজারটি ৮কে আল্ট্রা-এইচডি ভিডিও স্ট্রিমিং সম্ভব করে।
গবেষকরা এখন সিস্টেমটির আকার, ওজন ও শক্তি খরচ আরও কমিয়ে ইন্টেলিজেন্ট মডিউল তৈরিতে নজর দিয়েছেন। ভবিষ্যতে এ প্রযুক্তি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রিয়েল-টাইম ডেটা ট্রান্সমিশন, সুনির্দিষ্ট পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও স্বয়ংক্রিয় ইন্টারফেয়ারেন্স এড়ানোর মতো আধুনিক সুবিধা এনে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সূত্র: সিএমজি