বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাবেশের কাছে বোমা বিস্ফোরণ, নিহত বেড়ে ১৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৮আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৮
বোমা বিস্ফোরণের স্থান পরিদর্শন করছেন নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। বেলুচিস্তান প্রদেশে প্রায়ই জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে। ফাইল ছবি: এপি।

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটায় আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ জনে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) কোয়েটার সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের মধ্যে দুজন মারা যায়। আহত বাকী ৩০ জনের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর। মঙ্গলবার রাতে কোয়েটার একটি স্টেডিয়ামে বেলুচিস্তান ন্যাশনাল পার্টির (বিএনপি)সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি ও ভারতের সংবাদমাধ্যম ডন এ খবর জানিয়েছে।

বেলুচিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত আতা উল্লাহ মেঙ্গলের  স্মরণে ওই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। মেঙ্গলের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কোয়েটার শাহওয়ানি স্টেডিয়ামে সমবেত হন বিএনপি, ন্যাশনাল পার্টি,ইমরান খানের পিটিআই, পশতুনখোয়া মিল্লি আওয়ামি পার্টি এবং আওয়ামি ন্যাশনাল পার্টির নেতা-কর্মীরা। ২০২১ সালে মারা যান সাবেক মুখ্যমন্ত্রী।

প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে,আইএস জঙ্গি গোষ্ঠীর একটি শাখা হামলার দায় স্বীকার করে আত্মঘাতী বোমারুর ছবিও প্রকাশ করেছে।

আফগানিস্তান ও ইরান সীমান্তবর্তী বেলুচিস্তান পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ও দরিদ্রতম প্রদেশ। এ অঞ্চলের বাসিন্দারা নিয়মিতভাবেই আইএস ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর প্রাণঘাতী হামলার শিকার হয়ে থাকেন।

পাকিস্তানি টিভি নেটওয়ার্ক জিও নিউজকে উদ্ধৃত করে বেলুচিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বখত মুহাম্মদ কাকার বলেন, কঠোর নিরাপত্তার কারণে আত্মঘাতী বোমারু সমাবেশস্থলে প্রবেশ করতে পারেনি।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি এটিকে ‘বেলুচিস্তানে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর জন্য সন্ত্রাসীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের অকাট্য প্রমাণ’ বলে মন্তব্য করেছেন।

আহত বিএনপি নেতা আহমেদ নওয়াজ বিবিসি উর্দুকে জানান, বিস্ফোরণটি সমাবেশস্থল থেকে প্রায় ২০০ ফুট দূরে ঘটেছিল।

বেলুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী মির সরফরাজ বুগতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, শাহওয়ানি স্টেডিয়ামের কাছে ঘটে যাওয়া এই ভয়াবহ বোমা হামলার জন্য দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে এবং সন্ত্রাসীদের প্রদেশের শান্তি নষ্ট করতে দেওয়া হবে না।

প্রেস কনফারেন্সে বেলুচিস্তানের অতিরিক্ত প্রধান সচিব (গৃহ) হামজা শফকাত নিশ্চিত করেছেন যে আত্মঘাতী হামলাটি সারিয়াব রোডে সমাবেশস্থল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে এবং বিএনপির জনসভা শেষ হওয়ার প্রায় ৪৫ মিনিট পরে ঘটেছে।

তিনি আরও বলেন, যদি বিস্ফোরণ ভেন্যুর ভেতরে ঘটত তবে ক্ষয়ক্ষতি আরও ভয়াবহ হতো।

তিনি বলেন, ঘটনাটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না, তবে হামলার পেছনে কারা আছে তা শনাক্ত করা আমাদের দায়িত্ব।

শফকাত বলেন, হামলাস্থল থেকে আত্মঘাতী হামলাকারীর দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। ৩০ বছরের কম বয়সী ওই হামলাকারী প্রায় ৮ কেজি বিস্ফোরক ব্যবহার করেছিলেন। এতে দুইজন পুলিশ সদস্যও প্রাণ হারান।

বিষয়:
বোমাপাকিস্তানহামলাবিস্ফোরণবিশ্ব সংবাদ
