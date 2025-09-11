নেপালে বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩০, আহত এক হাজারেরও বেশি

নেপালে চলমান জেন-জেড বিক্ষোভ- আন্দোলনে এ পর্যন্ত ৩০ জন নিহত হয়েছে এবং এক হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নেপালের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা মন্ত্রণালয় হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, রোগীর চাপ সামলাতে জরুরি সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং হাসপাতালগুলোকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নেপালের সংবাদমাধ্যম খবরহাব এ খবর জানিয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত মোট ১,০৩৩ জন বিক্ষোভকারীর শরীরে আঘাত লেগেছে। তাদের মধ্যে ৭১৩ জন চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে গেছেন। আর ২৫৩ জন এখনও দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে সিভিল সার্ভিস হাসপাতালে, ৪৩৬ জন। তাদের মধ্যে ৩৪৪ জন ছাড়া পেয়েছেন। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। একইভাবে ট্রমা সেন্টারে আনা ১৬১ জনের মধ্যে ৫৮ জন এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আটজন মারা গেছেন।
নেপালগঞ্জের ভেরি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল ২৮ জনকে। এদের মধ্যে পাঁচজন মারা গেছেন। অন্য হাসপাতালগুলো থেকেও মৃত্যুর খবর এসেছে: বিপি কৈরালা ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্সেসে দুইজন, ফ্রন্টলাইন হাসপাতালে তিনজন, টিচিং হাসপাতালে একজন, কেএমসি হাসপাতালে দুইজন এবং এভারেস্ট হাসপাতালে তিনজন মারা গেছেন।
সব মিলিয়ে, সারা দেশের ২৮টি হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।