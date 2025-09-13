X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
আমাদের ত্যাগ বৃথা যেতে দেবেন না: কার্কিকে আহত আন্দোলনকারীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৪আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৪
বিক্ষোভে আহতদের একাংশকে দেখতে হাসপাতালে সুশীলা কার্কি। ছবি: খবর হাব

নেপালে সরকারবিরোধী আন্দোলনে আহত কয়েকজন তরুণের সঙ্গে দেখা করেছেন দেশটির সদ্য দায়িত্ব গ্রহণ করা অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। এসময় আহতরা তার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তাদের ত্যাগ বৃথা না যায়।

শনিবার কাঠমান্ডুর মিনভবান সিভিল সার্ভিস হাসপাতাল ও বীর হাসপাতালের ট্রমা সেন্টার পরিদর্শন করেন তিনি।

হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহন চন্দ্র রেগমি জানান, আহত তরুণেরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। তারা তাকে বলেছেন, তাদের ত্যাগ যেন বিফলে না যায় এবং আগামী প্রজন্মকে যেন আর রাজপথে নামতে না হয়, এমন সমাধান দেশকে উপহার দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী কার্কি তাদের উদ্বেগ মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং পরিবর্তনের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

সোমবার থেকে এ পর্যন্ত সিভিল সার্ভিস হাসপাতালে ৪৫৭ জন আহত ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ৩৬৪ জন চিকিৎসা শেষে ছাড়া পেয়েছেন, ৪৪ জন অন্য হাসপাতালে গেছেন। বর্তমানে ৪৯ জন চিকিৎসাধীন আছেন, একজন নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে। হাসপাতালে ৪৫টি অস্ত্রোপচার ও সাতটি পুনরায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছয়জন মারা গেছেন।

বীর হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের প্রধান ডা. বদ্রি রিজাল জানান, সেখানে ৩৬ জন আহত ভর্তি আছেন, যাদের মধ্যে ছয়জন আইসিইউতে। দুজনের অবস্থা সংকটজনক। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানান, কয়েকজনের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হলেও শারীরিক জটিলতার কারণে তা বিলম্বিত হচ্ছে।

কার্কি বলেন, আহত তরুণদের সাহস ও ত্যাগ নতুন নেপালের ভিত্তি তৈরি করবে।

সূত্র: খবর হাব

 

/এএ/
বিষয়:
এশিয়ানেপালদক্ষিণ এশিয়াবিশ্ব সংবাদ
