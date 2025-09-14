৬ মাসের মধ্যে ক্ষমতা ছাড়বেন নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী

নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি বলেছেন, ছয় মাসের বেশি তিনি দায়িত্বে থাকবেন না। আগামী ৫ মার্চের নির্বাচনের পর গঠিত সরকারের কাছে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
শপথ নেওয়ার পর প্রথম বক্তব্যে রবিবার কার্কি বলেন, আমি এই দায়িত্ব চাইনি। রাজপথের তরুণদের কারণে বাধ্য হয়েই দায়িত্ব নিতে হয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্যই এই পদে আসা।
নেপালে জেন-জিদের নেতৃত্বে ব্যাপক বিক্ষোভের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করেন। আন্দোলনে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৭২ জন। নিহতদের মধ্যে তিনজন পুলিশ সদস্যও রয়েছেন। ৮ সেপ্টেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে শুরু হওয়া আন্দোলন দুই দিনের মধ্যে সহিংস রূপ নেয়। বিক্ষোভকারীরা রাজনীতিবিদদের বাড়িঘর ভাঙচুর করেন এবং সংসদ ভবনে আগুন ধরিয়ে দেন।
কার্কি বলেছেন, যদি সত্যিই এসব ভাঙচুরকারীরা নেপালি হয়ে থাকে, তবে তারা কীভাবে নিজেদের নেপালি বলতে পারে, এটা ভেবে আমি লজ্জিত।
সাবেক প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুশীলা কার্কির পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি রয়েছে। তবে বিতর্ক তার পিছু ছাড়েনি। প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে থাকাকালে ১১ মাসের মধ্যে তিনি একবার অভিশংসন প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছিলেন।
অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে এখন একাধিক চ্যালেঞ্জ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা, সংসদসহ ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পুনর্নির্মাণ এবং বিক্ষোভকারী জেন জি প্রজন্মকে আস্থায় নেওয়া সরকারের জন্য বড় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
কার্কি বলেন, আমাদের কাজ করতে হবে জেন জি প্রজন্মের চিন্তার সঙ্গে মিল রেখে। তারা যা চাইছে, তা হলো দুর্নীতির অবসান, সুশাসন ও অর্থনৈতিক সমতা।