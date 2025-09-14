অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন: তাঁবুতে চলছে নেপালের সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্রম

কাঠমান্ডুতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরে প্রধান ভবন ধ্বংস হওয়ার পর নেপালের সুপ্রিম কোর্ট রবিবার থেকে নিজেদের প্রাঙ্গণে তাঁবু টাঙিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে।
কোর্টের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মামলার তথ্য সরবরাহ, শুনানির তারিখ পুনর্নির্ধারণ, রিট ও হেবিয়াস করপাস আবেদন গ্রহণসহ সীমিত কার্যক্রম চালু হয়েছে। তবে নিয়মিত শুনানি এখনও শুরু করা যায়নি; আপাতত স্থগিত মামলার তারিখ পরিবর্তনই হচ্ছে মূল কাজ।
নেপাল বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় প্রসাদ মিশ্র বলেন, এই মুহূর্তে পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয়। তবে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার চেষ্টা চলছে। নারী, আটক ব্যক্তি ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুনানির সুপারিশ করা হয়েছে।
কোর্ট পরিদর্শনে যাওয়া আইনজীবীরা বিচার বিভাগের ওপর হামলাকে ‘গভীরভাবে দুঃখজনক’ বলে মন্তব্য করেছেন। অ্যাডভোকেট তারা প্রসাদ আর্যল বলেন, জনগণের আস্থার প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করা অগ্রহণযোগ্য। ইতোমধ্যে হেবিয়াস করপাস শুনানি শুরু হয়েছে।’
একইভাবে আইনজীবী কামল কৈরালা জানান, তারিখ পরিবর্তনসহ প্রাথমিক সেবা চালু হয়েছে। আশা করি ধাপে ধাপে অন্যান্য কার্যক্রমও ফিরে আসবে।
সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সাম্প্রতিক বিক্ষোভে দেশের বিভিন্ন আদালতও বড় ধরনের ক্ষতির শিকার হয়েছে। ভবন, গাড়ি, সরঞ্জাম ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র অগ্নিসংযোগ ও লুটে ধ্বংস হয়েছে।
