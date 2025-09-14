X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
নেপালের প্রথম নারী অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন সবিতা ভাণ্ডারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১১আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১১
নেপালের প্রথম নারী অ্যাটর্নি জেনারেল সবিতা ভাণ্ডারি। ছবি: দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট।

নেপালের নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পেলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট সবিতা ভাণ্ডারি বরাল। নেপালে প্রথমবারের মতো কোনও নারী এই পদে আসীন হলেন। রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাওডেল তাকে এই পদে নিয়োগ দেন। নেপালের সংবাদমাধ্যম দ্য কাঠমাণ্ডু পোস্ট এ খবর জানিয়েছে।

প্রেসিডেন্টের প্রেস উপদেষ্টা কিরণ পোখরেল জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি সবিতার নিয়োগের সুপারিশ করেন। আর প্রেসিডেন্ট তা অনুমোদন করেন।

এর আগে সকালে প্রেসিডেন্ট পাওডেল অ্যাটর্নি জেনারেল রমেশ বাদালের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

সবিতা এর আগে তথ্য কমিশনে কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিশিষ্ট আইনবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ ভাণ্ডারির কন্যা।

বিক্ষোভনেপালবিশ্ব সংবাদ
