চলতি সপ্তাহেই চীন সফর করবেন দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো হিউন আগামী ১৭ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চীন সফর করবেন। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বুধবার বেইজিং পৌঁছাবেন তিনি। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বুধবার চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-এর সঙ্গে বৈঠক করবেন চো। তার সঙ্গে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন। এর মধ্যে আগামী মাসে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর দক্ষিণ কোরিয়া সফরের বিষয়টিও রয়েছে।
শি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ৩১ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়ংজুতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপেক) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শীর্ষ কোরিয়ান কর্মকর্তারা।
দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং প্রস্তাব করেছেন, ট্রাম্প যেন এ অঞ্চলে সফরের সময় উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন।
চীনের প্রেসিডেন্ট শি এ মাসে বেইজিংয়ে এক সামরিক কুচকাওয়াজে কিমের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং উত্তর কোরিয়ার নেতার সঙ্গে পৃথক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছিলেন—যা ছিল ছয় বছরের মধ্যে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ।
দক্ষিণ কোরিয়া বেইজিংকে আহ্বান জানিয়েছে যেন পিয়ংইয়ংকে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে।