X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চলতি সপ্তাহেই চীন সফর করবেন দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৬আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৬
দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো হিউন। ছবি: রয়টার্স।

দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো হিউন আগামী ১৭ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চীন সফর করবেন। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বুধবার বেইজিং পৌঁছাবেন তিনি। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বুধবার চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-এর সঙ্গে বৈঠক করবেন চো। তার সঙ্গে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন। এর মধ্যে আগামী মাসে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর দক্ষিণ কোরিয়া সফরের বিষয়টিও রয়েছে।

শি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ৩১ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়ংজুতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপেক) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শীর্ষ কোরিয়ান কর্মকর্তারা।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং প্রস্তাব করেছেন, ট্রাম্প যেন এ অঞ্চলে সফরের সময় উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি এ মাসে বেইজিংয়ে এক সামরিক কুচকাওয়াজে কিমের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং উত্তর কোরিয়ার নেতার সঙ্গে পৃথক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছিলেন—যা ছিল ছয় বছরের মধ্যে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

দক্ষিণ কোরিয়া বেইজিংকে আহ্বান জানিয়েছে যেন পিয়ংইয়ংকে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে।

/এস/
বিষয়:
চীনদক্ষিণ কোরিয়াবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
টেক্সাসে শরিয়াহ আইন নিষিদ্ধ করলেন গভর্নর অ্যাবট
ভারতে অবৈধ অনলাইন জুয়ার তদন্তে উর্বশী ও মিমিকে তলব
নেপালের প্রথম নারী অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন সবিতা ভাণ্ডারি
সর্বশেষ খবর
গাইবান্ধার তুলসীঘাটে বাসের ধাক্কায় ট্রাকশ্রমিক নিহত
গাইবান্ধার তুলসীঘাটে বাসের ধাক্কায় ট্রাকশ্রমিক নিহত
নুরাল পাগলার মরদেহে তেল ছিটানোর দায়ে যুবক গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহে তেল ছিটানোর দায়ে যুবক গ্রেফতার
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
পদ্মার ভাঙন: ঘরবাড়ি ছাড়লো গোদাগাড়ীর ১৫০ পরিবার
পদ্মার ভাঙন: ঘরবাড়ি ছাড়লো গোদাগাড়ীর ১৫০ পরিবার
সর্বাধিক পঠিত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
বাসা থেকে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ উদ্ধার
বাসা থেকে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media