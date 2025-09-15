X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্রের মর্যাদা অপরিবর্তনীয়: উত্তর কোরিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫৬আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫৬
উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন দেশের পারমাণবিক উপাদান উৎপাদন কেন্দ্র ও পারমাণবিক অস্ত্র গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করছেন। ছবি: রয়টার্স।

জাতিসংঘে উত্তর কোরিয়ার স্থায়ী মিশন জানিয়েছে, তার দেশের পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান অপরিবর্তনীয়। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ‘অপ্রাসঙ্গিক’ পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের দাবিকে নাকচ করেছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ভিয়েনায় জাতিসংঘ দপ্তর ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে উত্তর কোরিয়ার স্থায়ী মিশনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান, যা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও মৌলিক আইনে স্থায়ীভাবে নির্ধারিত হয়েছে, এখন অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের চাপকে ‘উসকানিমূলক কার্যকলাপ’ এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে সমালোচনা করে পিয়ংইয়ং তাদের পারমাণবিক অস্ত্রকে ‘মার্কিন পারমাণবিক হুমকি থেকে দেশকে রক্ষার অবশ্যম্ভাবী বিকল্প’ হিসেবে যুক্তি দেখিয়েছে।

ডিপিআরকে হলো উত্তর কোরিয়ার সরকারি নাম, গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া’র সংক্ষিপ্ত রূপ।

/এস/
বিষয়:
উত্তর কোরিয়াকিম জং উনবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
ট্রাম্পের সফরে প্রযুক্তি ও জ্বালানি চুক্তি ঘোষণা করবে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র
চলতি সপ্তাহেই চীন সফর করবেন দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
টেক্সাসে শরিয়াহ আইন নিষিদ্ধ করলেন গভর্নর অ্যাবট
সর্বশেষ খবর
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
রাকসুর নির্বাচনি প্রচারণা শুরু, আচরণবিধি ভঙ্গ করলে শাস্তি
রাকসুর নির্বাচনি প্রচারণা শুরু, আচরণবিধি ভঙ্গ করলে শাস্তি
ঐক্যবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
ঐক্যবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
যে কারণে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত
যে কারণে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত
সর্বাধিক পঠিত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media