বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলে বিনামূল্যের লাঞ্চ খেয়ে অসুস্থ সহস্রাধিক শিশু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৭আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৭
ইন্দোনেশিয়া বিনামূল্যের স্কুল লাঞ্চ কর্মসূচির খাবার খেয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী অসুস্থ। ছবি: ইউলি সাপুত্রা।

ইন্দোনেশিয়ায় এই সপ্তাহে এক হাজারেরও বেশি শিশু বিনামূল্যের স্কুল লাঞ্চ খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর বহু-বিলিয়ন ডলারের পুষ্টিকর খাবার কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সাম্প্রতিক একাধিক খাদ্য বিষক্রিয়ার ঘটনার সর্বশেষ উদাহরণ। পশ্চিম জাভার চিপংকর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের প্রধান ইউইউন সারিহোতিমা বিবিসি ইন্দোনেশিয়াকে জানান, সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত মোট ১ হাজার ১৭১ জন বিষক্রিয়ার শিকার হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

এর আগে গত সপ্তাহে পশ্চিম জাভা ও সেন্ট্রাল সুলাওয়েসি প্রদেশে ৮০০ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট প্রাবোও তার নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হিসেবে এই পুষ্টিকর খাবার প্রকল্প চালু করেছেন, যার লক্ষ্য ৮ কোটি স্কুল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে দুপুরের খাবার সরবরাহ করা।

তবে একের পর এক গণ-বিষক্রিয়ার ঘটনার কারণে বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা তুলে ধরে কর্মসূচি স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

বুধবার কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট সমন্বয় মন্ত্রী মুহাইমিন ইস্কান্দার বলেছেন, “এটি বন্ধ করার কোনো পরিকল্পনা নেই।”

সাম্প্রতিক আক্রান্তরা পেটব্যথা, মাথা ঘোরা, বমি ভাব এবং শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গের অভিযোগ করেছে—যার মধ্যে শেষেরটি খাদ্য বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক।

আগের ঘটনার তদন্তে অবহেলাজনিত খাবার প্রস্তুতকেই সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

এই সপ্তাহে আক্রান্ত শিশুরা সয়া সস মুরগি, ভাজা তোফু, সবজি ও ফল খেয়েছিল। তবে অতীতে মেয়াদোত্তীর্ণ সস এবং একবার ভাজা হাঙ্গর পরিবেশনের সঙ্গেও বিষক্রিয়ার ঘটনা যুক্ত ছিল।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় পুষ্টি সংস্থার প্রধান দাদান হিন্দায়ানা বুধবার বলেন, গত সপ্তাহে চিপংকরে গণ-বিষক্রিয়ার কারণ ছিল নিউট্রিশন ফুলফিলমেন্ট সার্ভিস ইউনিটের একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি।

পশ্চিম বান্দুং-এর রিজেন্ট জেজে রিচি ইসমাইল বলেন, তার দপ্তর চিপংকরের বিষক্রিয়ার ঘটনাকে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘোষণা করেছে যাতে দ্রুত ও সর্বাত্মকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

চিপংকরেই সোমবার এই সপ্তাহের প্রথম গণ-বিষক্রিয়ার ঘটনা ঘটে। বুধবার আবারো সেখানে গণ-বিষক্রিয়ার ঘটনা ঘটে।

জাতীয় মাদকদ্রব্য সংস্থা জানিয়েছে, জানুয়ারি থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিনামূল্যের স্কুল লাঞ্চ খেয়ে বিষক্রিয়ার ৪ হাজার ৭১১টি ঘটনা ঘটেছে। এর বেশিরভাগই জাভা দ্বীপে।

তবে ইন্দোনেশিয়ান এডুকেশন মনিটরিং নেটওয়ার্ক আরও বেশি সংখ্যক শিশুর বিষক্রিয়ার তথ্য দিয়েছে। এই এনজিওর হিসাব অনুযায়ী, ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৬ হাজার ৪৫২ শিশু আক্রান্ত হয়েছে।

এতে কিছু মহল কর্মসূচির পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে—যেমন তহবিল সরাসরি অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া যাতে তারা নিজেরা শিশুদের খাবার প্রস্তুত করতে পারেন।

বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে খাবার সরবরাহের প্রকল্প স্বাস্থ্য, পড়াশোনা এবং উপস্থিতি উন্নত করতে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার ২৮ বিলিয়ন ডলারের এই কর্মসূচি (বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল) ক্রমবর্ধমান খাদ্য নিরাপত্তা উদ্বেগ ও সরকারবিরোধী প্রতিবাদের মুখে পড়েছে।

প্রাবোওর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারের প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল এই কর্মসূচি। তিনি একে খর্বাকৃতি সমস্যার সমাধান হিসেবে তুলে ধরেছিলেন—যা অপুষ্টির কারণে হয় এবং ইন্দোনেশিয়ার পাঁচ বছরের নিচে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ শিশুকে প্রভাবিত করে।

গত অক্টোবর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এই কর্মসূচি এবং নতুন বাড়ি ও বিনামূল্যের স্বাস্থ্য পরীক্ষা মতো অন্যান্য জনমুখী নীতির কারণে তিনি রাজনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন। ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা দাঁড়িয়েছিল ৮০ শতাংশে। জানুয়ারি থেকে শুরু প্রথম ধাপের বিনামূল্যের স্কুল লাঞ্চ ২৬টি প্রদেশের ৫ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছেছে।

২০২৪ সালের একটি জাতীয় জরিপ অনুযায়ী, গত এক বছরে ইন্দোনেশিয়ার এক শতাংশের কম পরিবার অন্তত একদিন খাবার ছাড়া ছিল।

ইন্দোনেশিয়াবিশ্ব সংবাদ
সিনিয়রদের থেকে শুনেছি, বোর্ডের ইতিহাসে এত নোংরামি তারা দেখেননি: তামিম
ইউক্রেন কি যুদ্ধ-পূর্ব সীমান্ত পুনরুদ্ধার করতে পারবে?
যাত্রাবাড়ীতে বাসে অজ্ঞান পার্টির কবলে পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু
জাতিসংঘে ‘ট্রিপল স্যাবোটাজ’র অভিযোগে তদন্তের দাবি ট্রাম্পের
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
