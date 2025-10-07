হিমাচলে ভূমিধসে দুর্ঘটনায় বাস, নিহত ১৫

ভারতের হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর জেলায় ভয়াবহ ভূমিধসে একটি বাস দুর্ঘটনায় পড়ে অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে ঝান্ডুটা বিধানসভা এলাকার ভালুঘাট অঞ্চলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।
স্থানীয় প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, বাসটি হরিয়ানার রোহতক থেকে গুমারউইনের উদ্দেশে যাচ্ছিল। এতে প্রায় ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। হঠাৎ পাহাড় ধসে বিশাল পাথর ও মাটি নেমে আসে এবং বাসটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে।
হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুকভিন্দর সিং সুক্কু এক্স-এ লিখেছেন, এই ভয়াবহ ভূমিধসে একটি বেসরকারি বাস চাপা পড়ে ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আরও কয়েকজন যাত্রী ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছেন।
তিনি আরও জানান, উদ্ধার অভিযান চলছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সব ধরনের যান্ত্রিক ও মানবসম্পদ ব্যবহার করে উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন এবং উদ্ধারকাজের অগ্রগতি তদারকি করছেন।
ভারী বর্ষণের কারণে গত কয়েক দিনে হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। রাজ্য সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ জানিয়েছে, উদ্ধারকর্মীরা এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা ব্যক্তিদের সন্ধানে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।