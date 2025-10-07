X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হিমাচলে ভূমিধসে দুর্ঘটনায় বাস, নিহত ১৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১১আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১১
হিমাচলে সম্প্রতি একাধিক ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। ছবি: এক্স

ভারতের হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর জেলায় ভয়াবহ ভূমিধসে একটি বাস দুর্ঘটনায় পড়ে অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে ঝান্ডুটা বিধানসভা এলাকার ভালুঘাট অঞ্চলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, বাসটি হরিয়ানার রোহতক থেকে গুমারউইনের উদ্দেশে যাচ্ছিল। এতে প্রায় ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। হঠাৎ পাহাড় ধসে বিশাল পাথর ও মাটি নেমে আসে এবং বাসটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে।

হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুকভিন্দর সিং সুক্কু এক্স-এ লিখেছেন, এই ভয়াবহ ভূমিধসে একটি বেসরকারি বাস চাপা পড়ে ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আরও কয়েকজন যাত্রী ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছেন।

তিনি আরও জানান, উদ্ধার অভিযান চলছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সব ধরনের যান্ত্রিক ও মানবসম্পদ ব্যবহার করে উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন এবং উদ্ধারকাজের অগ্রগতি তদারকি করছেন।

ভারী বর্ষণের কারণে গত কয়েক দিনে হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। রাজ্য সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ জানিয়েছে, উদ্ধারকর্মীরা এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা ব্যক্তিদের সন্ধানে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

 

/এএ/
বিষয়:
ভারতএশিয়াদক্ষিণ এশিয়া
সম্পর্কিত
ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমে বায়োমেট্রিক যুক্ত করতে যাচ্ছে ভারত
যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম ও ভারত থেকে চাল আমদানির সিদ্ধান্ত
ছুটির আমেজ ‘লং মার্চে’ উড়লো চীনের অর্থনীতি
সর্বশেষ খবর
আশা জাগিয়েও ইংল্যান্ডকে হারাতে পারলো না বাংলাদেশ 
আশা জাগিয়েও ইংল্যান্ডকে হারাতে পারলো না বাংলাদেশ 
‘জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো বিষয়ে প্রশিক্ষণ জরুরি’
‘জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো বিষয়ে প্রশিক্ষণ জরুরি’
বিএনপি কর্মীকে গুলি করে হত্যা, উত্তাল চট্টগ্রাম
বিএনপি কর্মীকে গুলি করে হত্যা, উত্তাল চট্টগ্রাম
প্রধান উপদেষ্টাকে তুরস্ক সফরের আমন্ত্রণ
প্রধান উপদেষ্টাকে তুরস্ক সফরের আমন্ত্রণ
সর্বাধিক পঠিত
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media