বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৪আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৭
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নরেন্দ্র মোদি। ফাইল ছবি: ফার্স্ট পোস্ট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক এক দাবির জবাবে ভারত জানিয়েছে, তাদের জ্বালানি আমদানি নীতি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাস আমদানিকারক দেশ। পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক জ্বালানি পরিস্থিতিতে আমাদের অগ্রাধিকার সবসময় ছিল ভারতীয় ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করা। আমাদের আমদানি নীতির মূল উদ্দেশ্যই এই।

তিনি আরও বলেন, স্থিতিশীল জ্বালানি মূল্য ও নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিত করাই আমাদের জ্বালানি নীতির দুই প্রধান লক্ষ্য। বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করি।

বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আমরা দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে জ্বালানি সরবরাহ বাড়ানোর চেষ্টা করছি। গত এক দশকে এই সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছে। বর্তমান প্রশাসনও এ ক্ষেত্রে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে এবং আলোচনা চলমান রয়েছে।

ট্রাম্প সম্প্রতি বলেছিলেন, মোদি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে। যদিও এটি একেবারে তাৎক্ষণিক নয়, প্রক্রিয়াটি শিগগিরই শেষ হবে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, ভারতের রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে বারবার আপত্তি জানিয়েছে। তবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্পষ্ট করে বলেছেন, ভারত তার নাগরিকদের জন্য সেরা চুক্তি করতে চায়। তিনি পশ্চিমা বিশ্বের দ্বিচারিতারও সমালোচনা করে বলেন, ইউরোপের সমস্যাই যেন বিশ্বের সমস্যা, এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত।

ভারতের রাশিয়া থেকে তেল কেনা ইস্যুটি ট্রাম্পের আগের প্রশাসনের সময়ও বাণিজ্য শুল্ক বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভারতএশিয়াযুক্তরাষ্ট্রনরেন্দ্র মোদিডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধবিশ্ব সংবাদ
