X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চীনা বিরল খনিজ চুম্বকের রফতানিতে পতন, সাপ্লাই চেইনে উদ্বেগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৬আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৬
চীনের রেয়ার আর্থ রফতানি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার। ছবি: রয়টার্স

চীনের বিরল খনিজ বা রেয়ার আর্থ চুম্বকের রফতানি সেপ্টেম্বর মাসে কমে যাওয়ায় সাপ্লাই চেইনে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা খাত এবং গাড়ি, স্মার্টফোনসহ বিভিন্ন পণ্যের নির্মাতাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই উপাদানের ওপর বিশ্বের শীর্ষ সরবরাহকারীর আধিপত্য ব্যবহার করে চীনা পক্ষ ব্যবসায়িক সুবিধা নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

চীনের কাস্টমসের তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে রফতানি ৬ হাজার ১৪৬ টন থেকে কমে ৫ হাজার ৭৭৪ টনে নেমেছে। আগস্টে সাত মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ রফতানি হওয়ার পর এই পতন হলো। বছরভিত্তিক হিসাব করলে সেপ্টেম্বরের রফতানি ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আগের মতোই রেয়ার আর্থ চুম্বক রফতানির জন্য লাইসেন্স কঠোরভাবে যাচাই করছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চীন আবারও এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে বেসামরিক বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর রফতানি সীমিত করতে পারে।

ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সিনিয়র বিশ্লেষক চিম লি বলেন, রেয়ার আর্থ চুম্বকের রফতানির এই ওঠাপড়ার প্রমাণ যে চীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনায় মূল কার্ডটি হাতে রেখেছে।

ইউরেশিয়া গ্রুপের চীন পরিচালক ড্যান ওয়াং বলেন, চীনের রেয়ার আর্থ রফতানি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি শুধু উৎপাদন ব্যাহত করবে না, বরং শিল্পজাত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ওপর নির্ভরতা বাড়াবে এবং বিশ্বে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে।

দেশ অনুযায়ী, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকো চীনের রেয়ার আর্থ চুম্বক রফতানির প্রধান গন্তব্য। বছরের প্রথম নয় মাসে এই চুম্বকের রফতানি ৩৯ হাজার ৮১৭ টন হয়েছে, যা ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ৫ শতাংশ কম।

যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি সেপ্টেম্বর মাসে আগের মাসের তুলনায় ২৮ দশমিক ৭ শতাংশ কমেছে, তবে ভিয়েতনামে ৫৭ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাচল্যান্ডে রটারডাম বন্দরের কারণে রফতানি ১০৯ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গেছে, যা মূলত ইউরোপের জন্য ট্রানজিটের ফল।

চীনের এই নতুন নিয়ন্ত্রণ নভেম্বরের ১০ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান ৯০ দিনের শুল্ক স্থগিতাদেশ শেষ হওয়ার আগেই কার্যকর হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন, আমি চাই না চীন আমাদের সঙ্গে রেয়ার আর্থ খেলা খেলুক।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য উত্তেজনা নতুন স্বাভাবিকতায় পরিণত হতে পারে। ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের বিশ্লেষক চিম লি বলেন, বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে রফতানির বৃদ্ধি ছিল চীনের পূর্বের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার ফল। তবে সম্প্রতি কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের পর এটি পুনরায় কমতে পারে।

 

/এএ/
বিষয়:
এশিয়াইউরোপআমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রচীনবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
মিয়ানমারে স্ক্যাম সেন্টারে অভিযানে ৩০টি স্টারলিংক রিসিভার জব্দ
কারেন রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়চূড়া পুনর্দখল করলো মিয়ানমারের সেনাবাহিনী
‘সিক্স-সেভেন’ ট্রেন্ডে মেতেছে জেন-আলফা
সর্বশেষ খবর
ইসির ৩৩৪ কর্মচারীর পুলিশ ভেরিফিকেশনের নির্দেশ
ইসির ৩৩৪ কর্মচারীর পুলিশ ভেরিফিকেশনের নির্দেশ
আদালত অবমাননায় আইনজীবীকে সাজা
আদালত অবমাননায় আইনজীবীকে সাজা
ইসলামের নীরব বিপ্লব ঘটবে, সংসদ হবে কোরআনের: সমাবেশে জামায়াত নেতা
ইসলামের নীরব বিপ্লব ঘটবে, সংসদ হবে কোরআনের: সমাবেশে জামায়াত নেতা
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
সর্বাধিক পঠিত
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
উপদেষ্টারা শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলছেন, এটা বিশ্বাস করতে চাই না: সারজিস
উপদেষ্টারা শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলছেন, এটা বিশ্বাস করতে চাই না: সারজিস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media