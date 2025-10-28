X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
সমাধান ছাড়াই শেষ হলো আফগানিস্তান-পাকিস্তান শান্তি আলোচনা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৩আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৩
আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তের কাছে টহল দিচ্ছেন আফগান তালেবান যোদ্ধারা। ছবি: রয়টার্স।

ইস্তাম্বুলে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে শুরু হওয়া আলোচনা কোনও সমাধানে পৌঁছায়নি। এ সম্পর্কে জানে –এমন দুইজন সূত্র সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এটি চলতি মাসে সীমান্তে প্রাণহানির পর এই অঞ্চলের শান্তির জন্য একটি বড় ধাক্কা। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

২০২১ সালে তালেবান কাবুল দখলের পর সীমান্তে সবচেয়ে বড় হিংসার ঘটনা ঘটার পর, এই আলোচনার লক্ষ ছিল দুই দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীর মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

উভয় পক্ষ ১৯ অক্টোবর দোহার মধ্যস্থতায় এক সাময়িক যুদ্ধবিরতি গ্রহণ করেছিল। তবে ইস্তাম্বুলে তুরস্ক ও কাতারের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় রাউন্ডের আলোচনায় তারা কোনও সমাধান খুঁজে পায়নি। উভয় পক্ষই ব্যর্থতার জন্য একে অপরকে দোষারোপ করেছে।

এক পাকিস্তানি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছেন, তালেবান পাকিস্তানি তালেবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনিচ্ছুক ছিল। পাকিস্তানি তালেবান একটি স্বতন্ত্র সশস্ত্র গোষ্ঠী, যা পাকিস্তানের বিরোধী এবং ইসলামাবাদের মতে আফগানিস্তানে বিনা বাধায় সক্রিয়।

আফগানিস্তানের একটি সূত্র জানিয়েছে, আলোচনা ‘চাপে থাকা আলাপচারিতার’ পর শেষ হয়েছে। আফগান পক্ষ বলেছে যে, তাদের পাকিস্তানি তালেবান নিয়ন্ত্রণে নেই, যারা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।

সূত্রগুলো প্রকাশ্যে কথা বলতে পারছিল না। তাই গোপনে তথ্য জানিয়েছে।

আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের মুখপাত্র, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য মেলেনি।

কাবুলসহ অন্যান্য স্থানে পাকিস্তানি তালেবানের প্রধানকে লক্ষ্য করে পাকিস্তান বিমান হামলা চালালে অক্টোবরের সংঘাত শুরু হয়। কারণ পাক হামলার জবাবে তালেবান ২,৬০০ কিমি দীর্ঘ সীমান্তের পাকিস্তানি সামরিক পোস্টগুলোতে হামলা চালায়।

আলোচনা না হওয়ার ফলে দুই দেশের মধ্যে শান্তি বজায় রাখা কঠিন হয়ে যেতে পারে এবং সীমান্তে আবার সংঘাতের সম্ভাবনা বাড়তে পারে। আর আলোচনার ব্যর্থতায় নজর রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের।

শনিবার পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন আফগানিস্তান শান্তি চায়। কিন্তু ইস্তাম্বুলে সমঝোতা না হলে ‘খোলা যুদ্ধ’ হবে।

যুদ্ধবিরতির পরও, গত শুক্র-শনিবার সীমান্তে সংঘর্ষে পাঁচ পাকিস্তানি সেনা এবং ২৫ পাকিস্তানি তালেবান নিহত হয়েছে।

আফগানিস্তানপাকিস্তানবিশ্ব সংবাদ
