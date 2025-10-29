ট্রাম্পের দক্ষিণ কোরিয়া সফরের আগে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দক্ষিণ কোরিয়া সফরের আগে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া। বুধবার (২৯ অক্টোবর) দেশটির সরকারি সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ জানায়, মঙ্গলবার কোরীয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূল থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নিক্ষেপ করা হয়। এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়ংজু শহরে পৌঁছেছেন ট্রাম্প।ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
কেসিএনএর প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সোজা ওপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ৭,৮০০ সেকেন্ড — অর্থাৎ দুই ঘণ্টা ১০ মিনিটের মতো সময় উড়ে নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে।
প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন এই পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন না।
উত্তর কোরিয়ার কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের সহ-সভাপতি পাক জং চন বলেন, “দেশের শাসক দলের নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পারমাণবিক শক্তি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হচ্ছে।”
দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক প্রধানের দপ্তর জানায়,মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেল ৩টার দিকে উত্তর কোরিয়ার পশ্চিম সাগরে এই ক্ষেপণাস্ত্রের উড্ডয়ন শনাক্ত করা হয়।
এদিকে গিয়ংজু শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন (এপেক) সম্মেলনে অংশ নেবেন ট্রাম্প। ওই সম্মেলনে একাধিক শীর্ষ বৈঠক ও অর্থনৈতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া সপ্তাহের শেষ দিকে তার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গেও বৈঠকের কথা রয়েছে।
এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেছেন, এখন তার সব মনোযোগ চীনের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা নিয়ে। তবে তিনি উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং–উনের সঙ্গে দেখা করতে আবারও এ অঞ্চলে আসতে চান।
ট্রাম্পের এ বক্তব্য নিশ্চিতভাবেই কিমের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু ট্রাম্পের কোরিয়া পৌঁছানোর ঠিক আগে দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা নিশ্চিতভাবেই কিমের সে হাত প্রত্যাখ্যান করার ইঙ্গিত দেয়।
দক্ষিণ কোরিয়া সফরের মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের এবারের এশিয়া সফর শেষ হবে।