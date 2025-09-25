X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রথমবারের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর অঙ্গীকার চীনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৬আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৬
জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে শি জিনপিং। ছবি: দ্য গার্ডিয়ান।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় কার্বন দূষণকারী দেশ চীন ২০৩৫ সালের মধ্যে অন্তত ৭ থেকে ১০ শতাংশ নির্গমন হ্রাসের চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে দিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং জানিয়েছেন, আগামী ১০ বছরে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন অন্তত ৭ থেকে ১০ শতাংশ কমাবে তারা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এ খবর জানিয়েছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে এটি বেইজিংয়ের প্রথম বড় প্রতিশ্রুতি।

সম্মেলনে ভিডিও বার্তায় শি জিনপিং বলেন, “সবুজ এবং নিম্ন-কার্বন রূপান্তর আমাদের সময়ের প্রবণতা।” যুক্তরাষ্ট্রকে ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেন, “কিছু দেশ এর বিপক্ষে।”

চীনের এ ঘোষণা এলো একদিন পরেই, যখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জলবায়ু পরিবর্তনকে আখ্যা দিয়েছিলেন “বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রতারণা” হিসেবে। ট্রাম্প অন্যান্য দেশকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার এড়িয়ে চলতে সতর্ক করেছেন এবং তেল অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র এই সপ্তাহের জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নেয়নি, যা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশ্বের বাকি দেশগুলোর সাথে তার বিচ্ছিন্নতাকে আরও গভীর করেছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বুধবার আরও অনেক বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তার বক্তব্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরও সামরিক সহায়তার আহ্বান জানান।

এছাড়া জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা সতর্ক করেছেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণহীন থাকলে বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে। জেলেনস্কিও তার বক্তৃতায় সামরিক ব্যবহারে এআই-এর সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করেন। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস প্রযুক্তিটি পর্যবেক্ষণ করতে এবং এর ব্যবহারের জন্য বৈশ্বিক নীতিমালা তৈরি করতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন।

/এস/
বিষয়:
চীনশি জিনপিংবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
লাদাখের ‘জেন জি’ কেন বিজেপি দফতরে আগুন লাগালো? সরকারের নিশানায় ‘র‍্যাঞ্চো’
দারিদ্র্য মোকাবিলায় চীনকে অনুসরণ করা উচিত: প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা
পশ্চিম তীর দখলের চেষ্টা হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রেড লাইন: ফ্রান্স
সর্বশেষ খবর
নদে ডুবে যাওয়া দাদি-নাতির লাশ উদ্ধার, আরেক শিশু নিখোঁজ
নদে ডুবে যাওয়া দাদি-নাতির লাশ উদ্ধার, আরেক শিশু নিখোঁজ
রোগী ভাগাভাগি ও অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসা নিয়ে ঢামেকে দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ৭
রোগী ভাগাভাগি ও অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসা নিয়ে ঢামেকে দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ৭
রাজশাহীতে জুলাই আন্দোলনের মামলাকে বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে
রাজশাহীতে জুলাই আন্দোলনের মামলাকে বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে
নাসা গ্রুপের শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ৭ জন গ্রেফতার
নাসা গ্রুপের শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ৭ জন গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপপাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
১৮০০ টাকার বিল ১৮ হাজার, ৫০০ টাকার বিল ৫ হাজার
ভুয়া বিল-ভাউচারে অর্থ আত্মসাৎ কালচারাল কর্মকর্তার১৮০০ টাকার বিল ১৮ হাজার, ৫০০ টাকার বিল ৫ হাজার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media