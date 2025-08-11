তুরস্কে ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্প, একজন নিহত

তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় বালিকেসির প্রদেশের সিনদিরগিতে ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। রবিবার (১০ আগস্ট) দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়েরলিকায়া জানান, ভয়াবহ এ ভূমিকম্পে একজন নিহত হয়েছেন। এতে ২৯ জন আহত এবং ১৬টি ভবন ধসে পড়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
তুরস্কের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এএফএড জানায়, স্থানীয় সময় রবিবার রাত ৭টা ৫৩ মিনিটের দিকে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এতে দেশের বৃহত্তম শহর ইস্তাম্বুলসহ একাধিক প্রদেশে কম্পন অনুভূত হয়।
ইয়েরলিকায়া বলেন, জরুরি উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপ থেকে একজন ৮১ বছর বয়সী ব্যক্তিকে উদ্ধার করার পর তিনি মারা যান।
তিনি আরও জানান, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান এখন শেষ হয়েছে। আর কোনও গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর নেই।
তবে সিনদিরগি থেকে পাওয়া ছবিতে দেখা গেছে, বড় বড় ভবন সম্পূর্ণভাবে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। চারপাশে পেঁচানো লোহার কাঠামো ও ধ্বংসস্তূপের বিশাল স্তূপ জমে রয়েছে।
রাষ্ট্রপতি রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান এক বিবৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। বলেছেন, সব ধরনের পুনরুদ্ধার কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
এএফএড জানায়, ভূমিকম্পটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১১ কিলোমিটার গভীরে আঘাত হানে। অন্যদিকে জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (জিএফজেড) ভূমিকম্পের মাত্রা ৬.১৯ এবং গভীরতা ১০ কিলোমিটার বলে নথিভুক্ত করেছে।
তুরস্ক তিনটি প্রধান টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ফলে দেশটিতে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়।
২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়।