লন্ডনে বৃদ্ধ মাকে হত্যায় ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ছেলে কারাগারে

মুনজের আহমদ চৌধুরী, লন্ডন
১৬ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৪আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩১
রাশিয়া লেনের ফাইল ছবি

পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রিন এলাকায় ছেলের হাতে এক বাংলাদেশি নারী খুন হয়েছেন। নিহত নারীর নাম সুফিয়া খাতুন (৭৩)। তাকে হত্যার অভিযোগে তার ছেলে মিজনুর রহমানকে (৪৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার (১৬ আগস্ট) সুফিয়াকে হত্যার দায়ে মিজনুরকে অভিযুক্ত করে টেমস ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। আদালত শুনানি শেষে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মেট্রোপলিটন পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাত প্রায় ৯টার দিকে রাশিয়া লেনের একটি বাসায় ঘটনাটি ঘটে। মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত এক নারীর খবর পেয়ে পুলিশ ও লন্ডন অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। চিকিৎসকরা চেষ্টা চালিয়েও সুফিয়া খাতুনকে বাঁচাতে পারেননি এবং সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

তদন্ত কর্মকর্তারা এখনও নিশ্চিত নন ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত নাকি হঠাৎ তর্ক-বিতর্কের জের ধরে ঘটেছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এটিকে হত্যাকাণ্ড হিসেবে তদন্ত করা হচ্ছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে স্বল্প সময়ের মধ্যে এটি দ্বিতীয় ঘটনা, যেখানে একজন বাংলাদেশি মা তাঁর ছেলের হাতে নিহত হলেন। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোক ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী জানান, নিহত সুফিয়া খাতুন ছেলের সঙ্গে একই বাসায় থাকতেন। তার স্বামী কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। অন্যান্য সন্তানরা আলাদাভাবে বসবাস করেন। তবে নিহতের পৈতৃক বাড়ি বাংলাদেশের কোন গ্রামে, সে বিষয়টি এখনও জানা যায়নি।

মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ চিফ সুপারিনটেনডেন্ট ব্রিটানি ক্লার্ক বলেছেন, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। জনসাধারণের জন্য কোনও বড় ধরনের ঝুঁকি নেই। ফরেনসিক দলের কাজের জন্য পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে।

সংস্কারের অজুহাতে নির্বাচন পেছানোর কোনও দাবি তোলা যাবে না: আসাদুজ্জামান ফুয়াদ
শার্শা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নাগরিকসহ ৩ জনকে ঠেলে পাঠালো বিএসএফ
দলীয় স্বার্থে বিচার ও সংস্কারকে নির্বাচনের মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে: জোনায়েদ সাকি
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ৮ দফা অঙ্গীকারনামার খসড়া
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
বঙ্গবন্ধুর জন্য মিলাদ করা যাবে না, এরচেয়ে মরে যাওয়া ভালো: কাদের সিদ্দিকী
