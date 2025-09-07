X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মস্কো যেতে রাজি নন জেলেনস্কি, পুতিনকে কিয়েভে আমন্ত্রণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫০আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫০
ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ভ্লাদিমির পুতিন

মস্কোতে বৈঠকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি বলেছেন, এমন অবাস্তব স্থান নির্ধারণ আলোচনায় রাশিয়ার সত্যিকার আগ্রহের অভাবের প্রমাণ।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেন, আমি একজন সন্ত্রাসীর রাজধানীতে যেতে পারি না। প্রতিদিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও গোলাবর্ষণের মুখে থাকা অবস্থায় এটা সম্ভব নয়। পুতিন চাইলে কিয়েভে এসে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সরাসরি বৈঠকের জন্য চাপ দিয়ে আসছেন। আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে তার সাম্প্রতিক শীর্ষ বৈঠকের অন্যতম লক্ষ্য ছিল রাশিয়া ও ইউক্রেনের নেতাদের মুখোমুখি বসানো। ট্রাম্প বলেছেন, জেলেনস্কির ওয়াশিংটন সফর ও ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শেষে বৈঠক হতে পারে। তবে মস্কো নতুন শর্ত আরোপ করায় তা আটকে আছে।

এই সপ্তাহে পুতিন বলেছেন, তিনি বৈঠকের জন্য প্রস্তুত, তবে তা হতে হবে মস্কোতেই। শুক্রবার ক্রেমলিন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, আমন্ত্রণ আত্মসমর্পণের জন্য নয়, বরং আলোচনার জন্য। এর প্রতিক্রিয়ায় প্যারিসে জেলেনস্কি বলেন, আমাকে মস্কোতে তখন আপনি ডাকবেন যখন চাইবেন বৈঠক না হোক।

শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জেলেনস্কি বলেছেন, সেপ্টেম্বরে প্রথম পাঁচ দিনে রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর ১ হাজার ৩০০ ড্রোন, ৯০০-এর বেশি গাইডেড বোমা ও ৫০ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এতে ১৪টি অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অন্যদিকে ট্রাম্প বলেছেন, কিছু একটা হবে, তবে তারা এখনও প্রস্তুত নয়… আমরা সেটা করব। যদিও এবার তিনি কোনও সময়সীমা উল্লেখ করেননি।

/এএ/
বিষয়:
ইউরোপরাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
লাতিন আমেরিকায় কেন যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র?
সিনাই পর্বতে বিলাসবহুল মেগা-রিসোর্ট, ঐতিহ্য হারানোর আশঙ্কা
গাজা সিটিতে আরেকটি বহুতল ভবন গুঁড়িয়ে দিলো ইসরায়েল
সর্বশেষ খবর
আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ
আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ
৪০ দিন নগর ভবনে আসেননি কর্মকর্তারা, তবু তেল খরচ ৫ কোটি টাকা
৪০ দিন নগর ভবনে আসেননি কর্মকর্তারা, তবু তেল খরচ ৫ কোটি টাকা
গরমে তৃপ্তির কাস্টার্ড শট
গরমে তৃপ্তির কাস্টার্ড শট
বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে জামায়াতের শোক
বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে জামায়াতের শোক
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
এবার তুরস্কে জাহাজ রফতানি করছে বাংলাদেশ
এবার তুরস্কে জাহাজ রফতানি করছে বাংলাদেশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media