ইউক্রেনীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রে রুশ হামলায় বিভিন্ন স্থানে ব্ল্যাকআউট

ইউক্রেনের কিয়েভ অঞ্চলে একটি তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। সোমবার ভোরে চালানো এই হামলায় স্থানীয় বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনের জ্বালানি মন্ত্রণালয়। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, উদ্দেশ্য স্পষ্ট, ইউক্রেনের সাধারণ মানুষের কষ্ট আরও বাড়ানো, ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, স্কুল ও শিশুদের কেন্দ্রগুলোকে আলো ও তাপহীন করে দেওয়া।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও স্বীকার করেছে যে, তারা ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা চালিয়েছে।
ইউক্রেনের বিদ্যুৎ গ্রিড অপারেটর ইউক্রেনেরগো জানিয়েছে, একাধিক অঞ্চলে বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা হয়েছে। যদিও জরুরি মেরামত শেষে সোমবার সকালেই বেশির ভাগ গ্রাহকের বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় চালু করা হয়।
কিয়েভ আঞ্চলিক গভর্নর মিকোলা কালাশনিক জানান, হামলায় স্থানীয় গ্যাস নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে অন্তত আটটি বসতিতে ৮ হাজারের বেশি পরিবার দুই দিন পর্যন্ত গ্যাস সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকবে।
ইউক্রেনের বিদ্যুৎ কোম্পানি ইয়াসনোর প্রধান নির্বাহী সের্হি কোভালেনকো এক্সে লিখেছেন, কয়েক সপ্তাহ ধরে শত্রুপক্ষ বিভিন্ন অঞ্চলের জ্বালানি স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করছে। এ পরিস্থিতিতে আসন্ন শরতের জন্য তেমন আশাবাদী হওয়ার কোনও কারণ নেই।
২০২২ সালে সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই রাশিয়া নিয়মিতভাবে ইউক্রেনের জ্বালানি স্থাপনায় হামলা চালাচ্ছে। এর ফলে শীতকালে দেশটিতে বারবার ভয়াবহ ব্ল্যাকআউটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।