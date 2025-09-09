ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে রুশ হামলায় নিহত অন্তত ২০

পূর্ব ইউক্রেনের ডনেস্ক অঞ্চলের একটি গ্রামে রুশ বিমান হামলায় অন্তত ২০ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এ তথ্য জানিয়েছেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানা গেছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া বার্তায় জেলেনস্কি বলেছেন, সরাসরি মানুষকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। সাধারণ মানুষ। এমন এক মুহূর্তে, যখন পেনশন বিতরণ হচ্ছিল।
তিনি আরও বলেন, বিশ্ব নীরব থাকতে পারে না। বিশ্ব নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রকে সাড়া দিতে হবে। ইউরোপকে সাড়া দিতে হবে। জি২০–কে সাড়া দিতে হবে।
যুদ্ধের অবসান ঘটাতে রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়াতে মিত্রদের প্রতি আহ্বান জানান ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট।
ডনেস্ক অঞ্চলটি রাশিয়া ও ইউক্রেনের সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। গত কয়েক মাস ধরে এখানে বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণ বেড়েছে। রাশিয়ার পক্ষ থেকে এ ঘটনায় কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।