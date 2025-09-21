ইউক্রেনে যুদ্ধ করা জেনারেল লাপিনকে অব্যাহতি দিলো রাশিয়া

ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নেওয়া রুশ কর্নেল জেনারেল আলেকজান্ডার লাপিনকে সামরিক বাহিনী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) রুশ সংবাদমাধ্যম আরবিসি এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।
৬১ বছর বয়সী লাপিনকে এখন তাতারস্তানের প্রধানের সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। স্থানীয় সংবাদ সংস্থা তাতার ইনফর্মের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি সেখানকার সাবেক সেনাসদস্য ও তাদের পরিবারের সহায়তার দায়িত্ব পালন করবেন।
২০২২ সালে লাপিন রাশিয়ার সেন্ট্রাল মিলিটারি ডিস্ট্রিক্ট এবং ইউক্রেনে সেন্টার বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। তবে ইউক্রেনের লিমান শহর থেকে রুশ সেনারা সরে যাওয়ার পর তিনি তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন, বিশেষ করে চেচেন নেতা রমজান কাদিরভের কাছ থেকে।
পরে তাকে লেনিনগ্রাদ সামরিক জেলার প্রধান করা হয়। সেখানে তিনি ইউক্রেন ও সীমান্ত এলাকায় রুশ নর্থ বাহিনী পরিচালনা করেন। এ বছরের আগস্টে কর্নেল জেনারেল ইয়েভগেনি নিকিফোরভ তার স্থলাভিষিক্ত হন।
