X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
ল্যুভরে ‘সিনেমা স্টাইলে’ চুরি

ডিস্ক কাটার দিয়ে জানালা কেটে প্রবেশ, সময় লাগে মাত্র ৭ মিনিট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৩আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৫
পুরো ঘটনাটি সাত মিনিটেরও কম সময়ে শেষ হয়। ছবি: রয়টার্স

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে জনপ্রিয় জাদুঘর ল্যুভরে এক দল চোর সিনেমার দৃশ্যের মতো চুরি করেছে। ডিস্ক কাটার হাতে নিয়ে তারা জানালা কেটে প্রবেশ করে অমূল্য গয়না চুরি করে মাত্র সাত মিনিটের মধ্যেই মোটরসাইকেলে পালিয়ে যায়।

ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লরাঁ ন্যুনেজ জানিয়েছেন, রবিবার সকালে তিন থেকে চারজন ব্যক্তি চেরি পিকার নামে পরিচিত একটি হাইড্রোলিক মই ব্যবহার করে বাইরে থেকে প্রবেশ করে গ্যালারি দ্য আপোলনে হামলা চালায়। পুরো ঘটনাটি সাত মিনিটেরও কম সময়ে শেষ হয়।

জাদুঘরের এই অংশে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন ও সম্রাজ্ঞী ইউজেনির গহনার প্রদর্শনী চলছিল। ন্যুনেজ বলেন, এটি স্পষ্টতই একটি পেশাদার দল, যারা আগে থেকেই পুরো জায়গাটি পর্যবেক্ষণ করেছিল।

স্থানীয় দৈনিক লে পারিজিয়ান জানিয়েছে, চোরেরা দুটি প্রদর্শনী কক্ষ থেকে ৯টি মূল্যবান গহনা চুরি করে। একটি জানালায় ডিস্ক কাটার ব্যবহার করা হয়েছে ভেতরে প্রবেশের জন্য। গ্যালারিতে প্রবেশের পর তারা দুটি কাচের প্রদর্শনী ভেঙে গহনা নিয়ে পালিয়ে যায়।

পত্রিকাটি আরও জানিয়েছে, চোরেরা শ্যেন নদীর তীরবর্তী ভবনের দিক থেকে ঝুলন্ত ক্রেন-লিফট ব্যবহার করে গ্যালারির জানালা পর্যন্ত ওঠে। চুরির পর জাদুঘরের বাইরে একটি ভাঙা মুকুট পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে এটি সম্রাজ্ঞী ইউজেনির।

প্যারিস সেন্ট্রের মেয়র অ্যারিয়েল ওয়েইল এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, এটি একেবারে সিনেমার গল্পের মতো। ভাবতেই কষ্ট হয় যে, এত সহজে কেউ ল্যুভর চুরি করতে পারে। ঘটনাটি শুধু সাংস্কৃতিক নয়, জননিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বড় ধরনের ধাক্কা।

বিশ্বখ্যাত মোনা লিসাসহ অসংখ্য ঐতিহাসিক শিল্পকর্মের ঠিকানা ল্যুভর জাদুঘরটি রবিবারের ঘটনার পর পুরো দিন বন্ধ রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা জোরদার করা হবে এবং গ্যালারি দ্য আপোলন সাময়িকভাবে দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ থাকবে।

 

/এএ/
বিষয়:
ইউরোপফ্রান্সবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
গাজায় ইসরায়েলের নতুন হামলা, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ
ল্যুভর জাদুঘর থেকে ‘অমূল্য’ গহনা নিয়ে মোটরসাইকেলে পালিয়েছে চোরেরা
হ্যালোইনে কালো বিড়াল দত্তক নিষিদ্ধ স্প্যানিশ শহরে
সর্বশেষ খবর
এশিয়ায় ‘মিস্টেরিয়াস এলিফ্যান্ট’ হ্যাকার গ্রুপ শনাক্ত করেছে ক্যাস্পারস্কি
এশিয়ায় ‘মিস্টেরিয়াস এলিফ্যান্ট’ হ্যাকার গ্রুপ শনাক্ত করেছে ক্যাস্পারস্কি
গাজায় ইসরায়েলের নতুন হামলা, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ
গাজায় ইসরায়েলের নতুন হামলা, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ
খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ, ২৫ হাজতি শনাক্ত
খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ, ২৫ হাজতি শনাক্ত
বিমানবন্দরের আগুনে রফতানি বাণিজ্যে ধাক্কা, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তা চায় বিজিএমইএ
বিমানবন্দরের আগুনে রফতানি বাণিজ্যে ধাক্কা, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তা চায় বিজিএমইএ
সর্বাধিক পঠিত
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media