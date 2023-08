মণিপুরে সেনাবাহিনী কিছুই করতে পারবে না: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ভারতীয় সেনাবাহিনী মণিপুর সংকটের সমাধান করতে পারবে না বলে মনে করছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন, ১০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে মণিপুরে চলা জাতিগত সহিংসতার সমাধান গুলি থেকে আসবে না।

মণিপুর সংকট সমাধানে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ চেয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের পর শুক্রবার এ কথা বলেন কংগ্রেস থেকে ২০১৫ সালে বিজেপিতে আসা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

রাহুল বলেছিলেন, সেনাবাহিনী দু’দিনের মধ্যে সংঘর্ষ-বিধ্বস্ত উত্তর-পূর্ব রাজ্যে চলা অরাজগতা বন্ধ করতে পারে।

প্রতিক্রিয়ায় আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সেনাবাহিনী কিছুই সমাধান করতে পারবে না। এই জাতিগত সহিংসতার সমাধান বুলেট থেকে নয়, হৃদয় থেকে আসা উচিত।’

শুক্রবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটিতে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘রাহুল গান্ধী বলছেন যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সহিংসতা বন্ধে এগিয়ে আসতে হবে। এটার মানে কি? বেসামরিকদের ওপর গুলি চালানো উচিত? এটা তার পরামর্শ? তিনি এটা কিভাবে বলতে পারেন। সেনাবাহিনী কোনও কিছুরই সমাধান করতে পারবে না। তারা কেবল সাময়িকভাবে বা প্রদত্ত পরিস্থিতিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। এই সমস্যার সমাধান বুলেট থেকে নয়, হৃদয় থেকে আসতে হবে।’

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ‘বিরোধীরা প্রথমে প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে কথা বলার দাবি তোলে। তারপর লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা বক্তৃতার চলাকালে পার্লামেন্ট থেকে ওয়াক আউট করে। এসবই তাদের পূর্ব পরিকল্পিত।’

তিনি বলেন, ‘মণিপুর বিরোধীদের কাছে কোনও ইস্যু না। তারা পার্লামেন্ট বিঘ্নিত করতে চেয়েছিল। তারা পার্লামেন্টের ভেতর হৈচৈ করতে চেয়েছিল। রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য তারা এমন করেছে।’

তফসিলি উপজাতি (এসটি) মর্যাদা প্রশ্নে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যটির মেইতি ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিন মাসের বেশি সময় ধরে সংঘর্ষ চলছে। এতে কয়েকশ’ মানুষ নিহত হয়েছেন, বাস্তুচ্যুত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

