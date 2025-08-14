জম্মু ও কাশ্মীরের চাশোতিতে প্রবল বৃষ্টিপাত, পাহাড়ি ঢলে ১০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

জম্মু ও কাশ্মীরের চাশোতি এলাকায় ব্যাপক বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। হস্পতিবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে চাসোতি গ্রামের কাছে মচৈল মাতা মন্দিরের কাছে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। এর জেরে যে হড়পা বানের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে অনেকে আটকা পড়েছেন। ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।
প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, তীর্থযাত্রীদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। চাশোতি হলো কিশ্তোয়ারের মাতাচন্ডী হিমালয় মন্দিরের পথে শেষ মোটরচালিত যান চলাচলের উপযোগী গ্রাম।
পিটিআই সংবাদ সংস্থাকে এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আকস্মিক বন্যায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে।
কিশ্তোয়ারের জেলা প্রশাসক পঙ্কজ শর্মা বলেছেন, কিশ্তোয়ারের চাশোতি এলাকায় আকস্মিক বন্যা হয়েছে। উদ্ধার অভিযান চলছে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরের সাংসদ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, রাজ্যের বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ও স্থানীয় বিধায়ক সুনীল কুমার শর্মার কাছ থেকে পাহাড়ি ঢলের পর পঙ্কজ শর্মার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।
জিতেন্দ্র সিং এএনআই সংবাদ সংস্থাকে জানান, আমরা দ্রুত জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি, যারা প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। কারণ ঘটনাটি সবাইকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছে। তারা ইতোমধ্যেই ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দিয়েছেন। খুব শিগগিরই আরও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রশাসন হেলিকপ্টার উদ্ধার ব্যবস্থাও করবে।
লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা পুলিশ, সেনাবাহিনী ও দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থাগুলোকে উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন।
তিনি বলেন, কিশ্তোয়ারের চাশোতিতে পাহাড়ি ঢলের ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। সিভিল, পুলিশ, সেনা, এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ কর্মকর্তাদের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করতে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সর্বোচ্চ সহায়তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছি।