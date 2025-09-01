X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া ৫ কোটি রুপির সোনা উদ্ধার

রক্তিম দাশ, কলকাতা 
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৬আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৬
উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুট।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারির ফলে ৫ কোটি রুপির সোনার বিস্কুট উদ্ধার করল বিএসএফ। শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে কোচবিহার জেলার দিনহাটা দুই ব্লকের  ঝিকরী সীমান্তের সাদিয়ালের কুঠি এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারকারীরা বাংলাদেশ থেকে এদেশে সোনা পাচারের চেষ্টা করছিল।

সেই সময় সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ-এর ১৩৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানেরা তা ধরে ফেলেন। মোট ২১টি টেনিস বল উদ্ধার করা হয়েছে। তার মধ্যে ৪৩টি সোনার বিস্কুট পাওয়া গিয়েছে।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে,টেনিস বলের মধ্যে সোনার বিস্কুট ঢুকিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচারের চেষ্টা করেছিল পাচারকারীরা। শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায় পাচার।

বিএসএফের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে,উদ্ধার হওয়া সোনার ওজন ৫ কেজি ১৭ গ্রাম। ওই সোনার বাজার মূল্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। এ বিষয়ে বিএসএফের গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ার জনসংযোগ আধিকারিক বিবৃতি দিয়ে দিনহাটা সীমান্ত থেকে ওই বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার হওয়ার কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি সীমান্ত চোরাচালান রোধে ও জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে নজরদারি আরও জোরদার করা হবে বলেও জানিয়েছে বিএসএফ।

বিএসএফের কোচবিহার সেক্টরের ডিআইজি জানিয়েছেন, সীমান্তে বিএসএফের তৎপরতায় বলের ভিতরে থাকা এই সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়।

