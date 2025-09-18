X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
পশ্চিমবঙ্গে ট্রলারসহ ১৩ বাংলাদেশি গ্রেফতার

রক্তিম দাশ, কলকাতা
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৬আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৬
গ্রেফতার বাংলাদেশি।

ভারতের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করায় ১৩ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করলো কোস্টগার্ড। একইসঙ্গে সেই বাংলাদেশিদের ট্রলার জব্দ করা হয়েছে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে এই বাংলাদেশিদের গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, তাদের ভারতীয় কোস্টগার্ডের জাহাজে তুলে আনা হয়। এই বাংলাদেশিদের জেরা করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাংলাদেশিরা দাবি করে, তারা পেশায় মৎস্যজীবী। গ্রেফতার হওয়া বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলাদেশিদের সেই ট্রলারটি ভারতীয় অংশের সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানা গেছে। জব্দ হওয়া ট্রলারটির নাম ‘মায়ের দোয়া’।

গ্রেফতার বাংলাদেশিদের মধ্যে অনেকের বাড়ি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার পূর্বচন্ডীপুরে। এছাড়া কয়েকজনের বাড়ি ফিরোজপুর ও জিয়ানগরে। বৃহস্পতিবার তাদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। এর আগে বাংলাদেশে সরকারে পালা বদলের সময় জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে ভারতীয় ট্রলার আটক করা হয়। তখন দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের আটকে রাখা হয়।

চীনের নারী দলের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যরকম ম্যাচ
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
দেশের মিডিয়া এখনও নিয়ন্ত্রিত: নাহিদ ইসলাম
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
