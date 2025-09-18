পশ্চিমবঙ্গে ট্রলারসহ ১৩ বাংলাদেশি গ্রেফতার

ভারতের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করায় ১৩ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করলো কোস্টগার্ড। একইসঙ্গে সেই বাংলাদেশিদের ট্রলার জব্দ করা হয়েছে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে এই বাংলাদেশিদের গ্রেফতার করা হয়।
জানা গেছে, তাদের ভারতীয় কোস্টগার্ডের জাহাজে তুলে আনা হয়। এই বাংলাদেশিদের জেরা করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাংলাদেশিরা দাবি করে, তারা পেশায় মৎস্যজীবী। গ্রেফতার হওয়া বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ।
বাংলাদেশিদের সেই ট্রলারটি ভারতীয় অংশের সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানা গেছে। জব্দ হওয়া ট্রলারটির নাম ‘মায়ের দোয়া’।
গ্রেফতার বাংলাদেশিদের মধ্যে অনেকের বাড়ি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার পূর্বচন্ডীপুরে। এছাড়া কয়েকজনের বাড়ি ফিরোজপুর ও জিয়ানগরে। বৃহস্পতিবার তাদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। এর আগে বাংলাদেশে সরকারে পালা বদলের সময় জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে ভারতীয় ট্রলার আটক করা হয়। তখন দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের আটকে রাখা হয়।