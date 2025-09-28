X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
হতাহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা থালাপতি বিজয়ের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২৩আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২৩
থালাপতি বিজয়ের সমাবেশে বিপুলসংখ্যক মানুষ। ছবি: এএনআই।

ভারতের তামিলনাড়ুতে অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ বনে যাওয়া থালাপতি বিজয়ের সমাবেশস্থলে পদদলিত হয়ে হতাহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) এমনটাই জানিয়েছে বিজয়ের দল- তামিলাগা ভেট্ট্রি কাজহাগম বা টিভিকে। ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় তামিলনাড়ুর কারুর জেলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে পদদলিত হয়ে নিহত ৩৯ জনের প্রত্যেকের পরিবারকে ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। প্রায় ১০০ জন আহতদের প্রত্যেককে ২ লাখ টাকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন টিভিকে প্রধান থালাপতি বিজয়।

ঘটনার পর সমাবেশস্থল থেকে সোজা ট্রিছি বিমানবন্দরে যান বিজয়। সেখান থেকে চেন্নাইগামী বিমানে চেপে বসেন এই অভিনেতা–রাজনীতিক। এর আগে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও কথা বলেননি বিজয়।

পরে চেন্নাইয়ে অবতরণের পর বিজয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘আমার হৃদয় ভেঙে গেছে। আমি ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এমন যন্ত্রণা ও শোকে কাতর। কারুরে প্রাণ হারানো আমার প্রিয় ভাইবোনদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’

৫১ বছর বয়সী অভিনেতা-রাজনীতিবিদ বলেছেন, ‘এটি সত্যিই আমাদের জন্য অপরিমেয় ক্ষতি। যাই হোক, যে যত স্বস্তিদায়ক কথাই বলুক না কেন, প্রিয়জনদের হারানো সহ্য করা যায় না। তবুও যারা প্রিয়জন হারিয়েছে, তাদের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আমি প্রতিটি পরিবারকে ২০ লাখ টাকা দেওয়ার ইচ্ছা রাখি। যারা আহত ও চিকিৎসাধীন তাদের ২ লাখ টাকা দেওয়া হবে।’

টিভিকে প্রধান আরও বলেন, ‘এই পরিমাণ, অবশ্যই, এমন ক্ষতির তুলনায় বেশি নয়। তবুও এই মুহূর্তে, পরিবারের সদস্য হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো আপনাদের পাশে দাঁড়ানো। একইভাবে, আমি প্রার্থনা করি যে আহত সবাই দ্রুত সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক। আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে, আমাদের টিভিকে চিকিৎসাধীন প্রিয়জনদের সব প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহতভাবে প্রদান করবে। ঈশ্বরের কৃপায়, আসুন আমরা সকল বিপর্যয় থেকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করি।’

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তখনই এক বিবৃতিতে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন ডিএমকে সরকার নিহতদের জন্য ১০ লাখ টাকা এবং আহতদের জন্য ১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা দেয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিটি নিহতের পরিবারের জন্য জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লাখ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

