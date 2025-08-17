X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
গাজা যুদ্ধ শেষ করতে ও জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে ইসরায়েলে বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৫আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৫
জেরুজালেম ও তেল আবিবকে সংযুক্ত করা প্রধান মহাসড়ক অবরোধ করছে বিক্ষোভকারীরা। ছবি: রয়টার্স।

গাজা যুদ্ধের অবসান ও সেখানে জিম্মি করে রাখা ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি চুক্তি করতে রাস্তায় নেমেছেন ইসরায়েলের হাজার হাজার বিক্ষোভকারী।শনিবার (১৬ আগস্ট)বন্দী পরিবারের কিছু প্রতিনিধিত্বকারী দুটি সংগঠনের উদ্যোগে জাতীয় কর্ম দিবসের অংশ হিসেবে প্রধান শহরগুলোতে বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে। এর জেরে ইসরায়েলের স্কুল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গণপরিবহন বন্ধ রয়েছে। কাতার-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

ইসরায়েলিদের দাবি এমন সময়ে এলো যখন সেনাবাহিনী গাজা শহরের ওপর হামলা তীব্র করছে যাতে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনিকে আবারও স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করা যায়।

বিক্ষোভকারীরা আশঙ্কা করছেন যে আরও লড়াই ৫০ জিম্মির জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে তাদের মধ্যে মাত্র ২০ জন জীবিত রয়েছে।

তেল আবিবের তথাকথিত ‘হোস্টেজ স্কয়ারে’ আয়োজিত বিক্ষোভে বিক্ষোভকারীরা নানা স্লো্রগান দেন ও প্ল্যাকার্ড বহন করেন। বিক্ষোভে অংশ নিয়ে সাবেক জিম্মি আরবেল ইয়েহৌদ বলেছেন, ‘সামরিক চাপ বন্দীদের ফিরিয়ে আনে না – এটি কেবল তাদের হত্যা করে।’ ‘তাদের ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায় হল চুক্তির মাধ্যমে, একবারে, কোনও খেলা ছাড়াই।’

বিক্ষোভকারীদের প্ল্যাকার্ডে ‘আমরা বন্দীদের মৃতদেহের ওপর যুদ্ধ জিতি না’ স্লোগানও লেখা ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, সারাদেশে বিক্ষোভের অংশ হিসেবে তারা ৩২ জনকে গ্রেফতার করেছে । গত সেপ্টেম্বরে গাজায় ছয় জিম্মির মৃতদেহ পাওয়ার পর থেকে সবচেয়ে তীব্র বিক্ষোভগুলোর মধ্যে একটি।

ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা গাজা শহরে দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। এর অল্প কিছুদিন পর,রবিবার বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়।

প্রায় দুই বছর ধরে চলা গণহত্যামূলক যুদ্ধে এই এলাকা ধ্বংস হয়েছে, এর অধিকাংশ জনসংখ্যা ক্ষুধার্তের মুখে পড়েছে এবং ইসরায়েল ক্রমশ আন্তর্জাতিকভাবে একাকী হয়ে পড়েছে।

বিক্ষোভ গাজার সীমান্তর্ব্তী বিয়েরিসহ অন্যান্য এলাকাগুলোতেও অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা প্রধান সড়কগুলোও অবরুদ্ধ করেছেন।

জেরুজালেমে এক বিক্ষোভকারী ৫৪ বছর বয়সী ট্যুর গাইড ডোরন উইলফান্ড এএফপিকে বলেন, ‘এখন যুদ্ধ শেষ করার সময়। এখন সব বন্দী মুক্ত করার সময়। এবং এখন ইসরায়েলকে পুনরুদ্ধার করতে ও আরও স্থিতিশীল মধ্যপ্রাচ্যে এগিয়ে যাওয়ার সময়।’

রাষ্ট্রপতি আইজ্যাক হার্জোগ বন্দীদের প্রত্যাবর্তনের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন, হামাসের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়ে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান উপেক্ষা করেছেন।

কিন্তু সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তারা বিক্ষোভের  কঠোর সমালোচনা করেছেন।

পুলিশ সারাদেশে তাদের উপস্থিতি শক্তিশালী করেছে এবং সতর্ক করেছে যে কোনও ‘সার্বজনীন শৃঙ্খলা বিঘ্ন’ সহ্য করা হবে না।

ডাকসু নির্বাচনে যুক্ত হলো আরও দুটি ভোটকেন্দ্র
চিকিৎসা পেশা নিয়ে আসিফ নজরুলের মন্তব্য রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থানের শামিল: এনসিপি
মাই টিভির চেয়ারম্যান মো. নাসির উদ্দীন গ্রেফতার
নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকে পুলিশে দিলো প্রক্টরিয়াল টিম
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
