মার্কিন ভোটারদের অর্ধেকের বিশ্বাস ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক ভোটার বিশ্বাস করেন যে ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) প্রকাশিত কুইনিপিয়াক ইউনিভার্সিটির জরিপে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। জরিপ অনুযায়ী, মার্কিন ভোটারদের ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই চান না যে ওয়াশিংটন ইসরায়েলকে আরও সামরিক সহায়তা পাঠাক। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।
জরিপ অনুযায়ী, যারা মনে করেন গণহত্যা ঘটছে তাদের মধ্যে ৭৭ শতাংশই ডেমোক্র্যাট ভোটার। রিপাবলিকানদের একটি বড় অংশ – প্রায় ৬৪ শতাংশ মনে করেন ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে না। যদিও ২০ শতাংশ রিপাবলিকান মনে করেন এটি গণহত্যা।
২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয় জরিপে অংশ নেওয়া ভোটারদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা শুরু করেছে।
কুইনিপিয়াকের তথ্য অনুযায়ী, ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং ইসরায়েলিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মার্কিন ভোটাররা প্রায় সমানভাবে বিভক্ত। কারণ ৩৭ শতাংশ বলেছেন তারা ফিলিস্তিনিদের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল। আর ৩৬ শতাংশ বলেছেন তারা ইসরায়েলিদের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল।
কুইনিপিয়াক ইউনিভার্সিটির জনমত জরিপ বিশ্লেষক টিম মালয় এক প্রেস রিলিজে বলেছেন, “ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন বাড়ছে, আর ইসরায়েলকে সামরিকভাবে সহায়তা করার আগ্রহ তীব্রভাবে কমছে। আর ইসরায়েল যেভাবে গাজা অভিযানে এগোচ্ছে, তার একটি কঠোর মূল্যায়ন কুখ্যাত এক শব্দকে সামনে নিয়ে আসছে।”
এই জরিপে এক হাজার ২২০ জন স্ব-পরিচিত নিবন্ধিত ভোটারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ মানবাধিকার সংস্থাগুলো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যার অভিযোগ এনেছে, যদিও দেশটির সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।