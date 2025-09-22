X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ত্রাণবাহী নৌযানকে গাজায় প্রবেশে ইসরায়েলের বাধা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪৩আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:০২
জুনে গাজায় মানবিক সহায়তা বহনকারী একটি নৌযান আটকে দেয় ইসরায়েলি বাহিনী। ছবি: আল জাজিরা

ইসরায়েল ঘোষণা করেছে, গাজায় যাওয়ার পথে থাকা ত্রাণবাহী নৌযানের বহরকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। তেলআবিবের অভিযোগ, এই বহরটি হামাস পরিচালিত এবং হামাসকে সেবা দিতেই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ফ্লোটিলার যাত্রীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি মানবিক সহায়তা পৌঁছানো হয়, তবে তাদের নৌযানগুলোকে আশকেলন বন্দরে ভিড়তে হবে। সেখান থেকে সমন্বিতভাবে দ্রুত গাজায় সাহায্য পাঠানো হবে।

অন্যদিকে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা আয়োজকদের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, এটি সাধারণ মানুষ, মানবাধিকারকর্মী, চিকিৎসক, শিল্পী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী ও নাবিকদের একটি জোট।

তাদের দাবি, ইসরায়েলের অবৈধ অবরোধ ভাঙতেই এই উদ্যোগ। আয়োজকদের ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ৫১টি নৌযান গাজামুখী।

গত মাসে জাতিসংঘ সমর্থিত এক সংস্থা নিশ্চিত করেছে যে, গাজায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। জাতিসংঘের মানবিক প্রধান এর জন্য সরাসরি দায়ী করেন ইসরায়েলের ‘পদ্ধতিগত বাধা সৃষ্টি’কে। তবে ইসরায়েল এই প্রতিবেদনকে ‘মিথ্যা’ আখ্যা দিয়ে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

এ বছরের জুনে গাজায় মানবিক সহায়তা বহনকারী একটি নৌযান আটকে দেয় ইসরায়েলি বাহিনী। তাতে থাকা ১২ জন কর্মীর মধ্যে সুইডিশ অ্যাক্টিভিস্ট গ্রেটা থুনবার্গও ছিলেন। তাদের আটক করা হয়েছিল।

 

/এএ/
বিষয়:
মধ্যপ্রাচ্যগাজাইসরায়েলহামাসবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
সম্পর্কিত
পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি সম্প্রসারণযেভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দাফন করছে ইসরায়েল?
‘সূচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
ফিলিপাইনে আঘাত হেনেছে সুপার টাইফুন ‘রাগাসা’
সর্বশেষ খবর
রংপুরে ‘মব সৃষ্টি’ করে সাংবাদিককে মারধর, গ্রেফতার ১
রংপুরে ‘মব সৃষ্টি’ করে সাংবাদিককে মারধর, গ্রেফতার ১
শনাক্ত হচ্ছে ভুয়া জুলাই শহীদ ও জুলাইযোদ্ধা, দায় কার?
শনাক্ত হচ্ছে ভুয়া জুলাই শহীদ ও জুলাইযোদ্ধা, দায় কার?
জামিন নামঞ্জুর, সেই প্রসূতি ও নবজাতককে হাসপাতালের প্রিজন সেলে ভর্তি
জামিন নামঞ্জুর, সেই প্রসূতি ও নবজাতককে হাসপাতালের প্রিজন সেলে ভর্তি
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
সর্বাধিক পঠিত
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থায়ন করতে পারছি না: অর্থ উপদেষ্টা
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থায়ন করতে পারছি না: অর্থ উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media