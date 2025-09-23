সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতির ইন্তেকাল

সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি ও দেশটির সিনিয়র ওলামা পরিষদের প্রধান শেখ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ আল-শেখ আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাজ দরবারের এক বিবৃতিতে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এসপিএ’র খবরে বলা হয়েছে।
রাজ দরবারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তার ইন্তেকালে জ্ঞান, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সেবায় নিবেদিতপ্রাণ এক মহৎ আলেমকে হারালো সৌদি আরব ও সমগ্র ইসলামি বিশ্ব।
রিয়াদের ইমাম তুরকি বিন আবদুল্লাহ মসজিদে আসরের নামাজ শেষে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুলআজিজ নির্দেশ দিয়েছেন, মক্কার মসজিদুল হারাম, মদিনার মসজিদে নববীসহ দেশটির সব মসজিদে আসরের নামাজের পর গায়েবানা জানাজা পড়ার জন্য।
শেখ আবদুল আজিজ আল-শেখ ১৯৯৯ সালে কিংবদন্তি আলেম শেখ আবদুলআজিজ বিন বাজের মৃত্যুর পর সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন ইসলামি গবেষণা ও ফতোয়া দফতরের মহাপরিচালক এবং ওলামা পরিষদের চেয়ারম্যান। দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি শরিয়ত গবেষণা, শিক্ষা বিস্তার ও ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেছেন।
সূত্র: খালিজ টাইমস