X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতির ইন্তেকাল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫০আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫০
শেখ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ আল-শেখ

সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি ও দেশটির সিনিয়র ওলামা পরিষদের প্রধান শেখ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ আল-শেখ আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাজ দরবারের এক বিবৃতিতে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এসপিএ’র খবরে বলা হয়েছে।

রাজ দরবারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তার ইন্তেকালে জ্ঞান, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সেবায় নিবেদিতপ্রাণ এক মহৎ আলেমকে হারালো সৌদি আরব ও সমগ্র ইসলামি বিশ্ব।

রিয়াদের ইমাম তুরকি বিন আবদুল্লাহ মসজিদে আসরের নামাজ শেষে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুলআজিজ নির্দেশ দিয়েছেন, মক্কার মসজিদুল হারাম, মদিনার মসজিদে নববীসহ দেশটির সব মসজিদে আসরের নামাজের পর গায়েবানা জানাজা পড়ার জন্য।

শেখ আবদুল আজিজ আল-শেখ ১৯৯৯ সালে কিংবদন্তি আলেম শেখ আবদুলআজিজ বিন বাজের মৃত্যুর পর সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন ইসলামি গবেষণা ও ফতোয়া দফতরের মহাপরিচালক এবং ওলামা পরিষদের চেয়ারম্যান। দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি শরিয়ত গবেষণা, শিক্ষা বিস্তার ও ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেছেন।

সূত্র: খালিজ টাইমস

/এএ/
বিষয়:
মধ্যপ্রাচ্যসৌদি আরববিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
যুক্তরাজ্যের শঙ্কাপশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অবৈধ বসতির স্বীকৃতি দিতে পারেন ট্রাম্প
স্বামীকে ‘অক্ষম’ দাবি করে ২ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ চাইলেন স্ত্রী
নেপালের মন্ত্রিসভায় আরও ৪ মন্ত্রী
সর্বশেষ খবর
সাংবাদিকের মামলায় টিকটকার টুকটুকি কারাগারে
সাংবাদিকের মামলায় টিকটকার টুকটুকি কারাগারে
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বদরুনন্নেসার শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বদরুনন্নেসার শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ
পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অবৈধ বসতির স্বীকৃতি দিতে পারেন ট্রাম্প
যুক্তরাজ্যের শঙ্কাপশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অবৈধ বসতির স্বীকৃতি দিতে পারেন ট্রাম্প
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার নির্বাচন চায় ছাত্রদল প্যানেল
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার নির্বাচন চায় ছাত্রদল প্যানেল
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
‘সুচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
‘সুচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media