মুক্তি পেয়ে ইসরায়েলে ফিরলেন প্রথম ৭ জিম্মি : আইডিএফ

গাজা থেকে প্রথম ধাপে মুক্তি পাওয়া ৭ জিম্মি ইসরায়েলে প্রবেশ করেছেন। সোমবার (১৩ অক্টোবর) ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) নিশ্চিত করেছেন যে, মুক্তি পাওয়া ৭ জিম্মি কিছুক্ষণ আগে ইসরায়েল সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
আইডিএফ আরও জানায়, জিম্মিরা বর্তমানে দক্ষিণ ইসরায়েলের প্রাথমিক অভ্যর্থনা কেন্দ্রে যাচ্ছেন। সেখানে তারা তাদের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবেন।
স্থানীয় সময় সকাল ৮টার দিকে আটক অবশিষ্ট ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দিতে শুরু করে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস। সাতজনকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তারাও।
মুক্তি পাওয়া জিম্মিরা হলেন—গালি বারমান, জিভ বারমান, এইটান আব্রাহাম মর, ওমরি মিরান, মাতান আংগ্রেস্ট, আলোন ওহেল, গাই গিলবোয়া-ডালাল।
সামরিক সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মুক্তি পাওয়া জিম্মিদের অবস্থা মোটামুটি ভালো বলে জানা গেছে। তারা হাঁটতে পারছেন। চিকিৎসা সহায়তার প্রয়োজন হচ্ছে না।