গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প

ইসরায়েলে পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (১৩ অক্টোবর) ট্রাম্পের সরকারি উড়োজাহাজ এয়ার ফোর্স ওয়ান তেল আবিবের উপকণ্ঠে বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। তবে বিমানবন্দরে নামার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেছেন, ‘আমি গাজা পরিদর্শন করতে চাই।’ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে স্বাগত জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, তার স্ত্রী সারা, যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, উপদেষ্টা জ্যারেড কুশনার এবং তার স্ত্রী ও ট্রাম্পের কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্প।
এর আগে, সাংবাদিকরা ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি গাজা পরিদর্শন করতে চাইবেন কি না?
সাংবাদিকদের ট্রাম্প জানান, তিনি এটি করতে পারলে ‘গর্বিত’ হবেন।
ট্রাম্প বলেন, তিনি গাজা সফর করতে চান। অন্তত একবার নিজের পা সেখানে রাখতে চান। যদিও গাজা সম্পর্কে তিনি এতটাই জানেন যে সেখানে না গিয়েও জায়গাটিকে ভালোভাবে চেনেন বলে উল্লেখ করেছেন।
ট্রাম্প আরও বলেছেন, গাজা ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা বা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ধীরে ও ধৈর্যের সঙ্গে এগোতে হবে।
তিনি মনে করেন, আগামী কয়েক দশকে (অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ে) এখানে (গাজা) বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন বা ‘অলৌকিক’ অগ্রগতি ঘটবে, তবে সেটা সময়সাপেক্ষ।
তবে ট্রাম্প সতর্ক করে বলেন, যদি খুব তাড়াহুড়ো করে বা দ্রুত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তা উল্টো ফল দিতে পারে। তাই ‘সঠিক গতি’ বা পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
সোমবার ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটে ভাষণ দেবেন এবং জিম্মিদের কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ট্রাম্প। এরপর গাজা শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে মিসরের অবকাযাপনকেন্দ্র শারম এল-শেখের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। ওই সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারসহ প্রায় ২০ বিশ্বনেতা উপস্থিত থাকবেন।