সিরিয়ার দেইর আজ জোরে বাস বিস্ফোরণ, নিহত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৪আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৪
সিরিয়ায় বাস বিস্ফোরণ। ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া।

পূর্ব সিরিয়ায় একটি সরকারি মালিকানাধীন বাসে বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত ও নয়জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানা জানিয়েছে, জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মালিকানাধীন ওই বাসটি দেইর আজ জোর ও আল-মায়াদিনকে সংযোগকারী মহাসড়কে চলার সময় বিস্ফোরকটি বিস্ফোরিত হয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

নিহত চারজনই ছিলেন দেইর আজ জোরের একটি তেল স্থাপনার নিরাপত্তাকর্মী। এটি সিরিয়ার তেলসমৃদ্ধ অঞ্চল এবং দেশের সপ্তম বৃহত্তম শহর। এই শহরে গৃহযুদ্ধ চলাকালে আইএস জঙ্গিদের সঙ্গে তীব্র লড়াই হয়েছিল।

সানা আরও জানায়, আহতদের মধ্যে তেল স্থাপনার কর্মী ছাড়াও বেসামরিক লোকজন রয়েছেন। তবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

বিস্ফোরণের স্থানে ধারণ করা এবং আল জাজিরা কর্তৃক যাচাই করা এক ভিডিওতে দেখা গেছে, কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী রাস্তার পাশে ক্ষতিগ্রস্ত বাসটি পরিদর্শন করছেন।

রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, নিহত নিরাপত্তাকর্মীরা তেইম তেলক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি সেনা ইউনিটের সদস্য ছিলেন। তারা শিফট শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে বিস্ফোরণের শিকার হন।

এ ঘটনাটি গত ডিসেম্বর সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতনের পর থেকে পূর্ব প্রদেশে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে প্রাণঘাতী বিস্ফোরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই প্রদেশই দেশের অধিকাংশ গম উৎপাদন করে।

এ হামলার দায় এখনও কোনও গোষ্ঠী স্বীকার করেনি।

