X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজায় বলপ্রয়োগে শান্তি স্থাপনে কেউ যুক্ত হতে চাইবে না: জর্ডানের রাজা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩০আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৯
গাজায় আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী সেখানে মোতায়েন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ছবি: বিবিসি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী সেখানে মোতায়েন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। জর্ডানের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ বলেছেন, যদি শান্তিরক্ষা নয়, বরং শান্তি স্থাপনে বল প্রয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে কোনও দেশই এতে অংশ নিতে চাইবে না।

রবিবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্যানোরামা অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজা আবদুল্লাহ বলেন, গাজার ভেতরে নিরাপত্তা বাহিনীর ম্যান্ডেট কী হবে, এটাই মূল প্রশ্ন। যদি তা শান্তিরক্ষা হয়, তাহলে সেটি সম্ভব। কিন্তু যদি তা বলপ্রয়োগে শান্তি স্থাপনের বিষয় হয়, কেউই সে দায় নিতে চাইবে না।

তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, শান্তিরক্ষা মানে হলো স্থানীয় পুলিশ ও ফিলিস্তিনি প্রশাসনকে সহায়তা করা, এতে জর্ডান ও মিসর প্রশিক্ষণ দিতে রাজি। কিন্তু এটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। রাজা বলেন, যদি আমরা গাজায় অস্ত্র নিয়ে টহল দিতে যাই তাহলে সেটি এমন এক পরিস্থিতি হবে, যাতে কোনও দেশই জড়াতে চাইবে না।

জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী, শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে পক্ষগুলো সম্মত থাকে, আর শান্তি প্রয়োগ মানে হলো সামরিক শক্তি ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ আরোপ। যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশ আশঙ্কা করছে, গাজায় এমন বাহিনী মোতায়েন করা হলে তারা হামাস-ইসরায়েল সংঘাতের নতুন ধাপে জড়িয়ে পড়তে পারে।

ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা অনুযায়ী, আরব দেশ ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের গাজায় স্থিতিশীলতা বাহিনী পাঠিয়ে ফিলিস্তিনি পুলিশকে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে মিসর ও জর্ডানের পরামর্শ নেওয়ার কথাও আছে। এর শর্ত অনুযায়ী, হামাসকে নিরস্ত্র হয়ে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে হবে।

তবে হামাস এখনও অস্ত্র জমা দেয়নি। বরং তারা কয়েক হাজার যোদ্ধা মোতায়েন করেছে গাজার বিভিন্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ পুনর্দখলের জন্য। ইসরায়েলও বোমা হামলা অব্যাহত রেখেছে, আর ফিলিস্তিনি অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোও গাজার কিছু অংশে সক্রিয় বলে জানা গেছে।

রাজা আবদুল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, জর্ডান গাজায় সেনা পাঠাবে না।

জর্ডানের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত এবং দেশটি ২৩ লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে।

হামাসের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রাজা বলেন, আমি তাদের ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তবে যারা তাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা কাতার ও মিসর আশাবাদী যে হামাস প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।

রাজা সতর্ক করে বলেন, যদি আমরা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধান না করি, আরব-মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্কের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত থাকবে, তাহলে আমরা সবাই ধ্বংসের দিকে যাব।

যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় যুদ্ধকালীন মধ্যস্থতার মূল ভূমিকা পালন করছে কাতার ও মিসর। অন্যদিকে জর্ডান মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। রাজা নিজে গাজার আকাশসীমায় তিনবার ত্রাণ সরবরাহ মিশনে অংশ নেন। তিনি বলেন, পেছন থেকে যখন ধ্বংসস্তূপের দৃশ্য দেখছিলাম, তা ছিল ভয়াবহ। আমরা আন্তর্জাতিকভাবে কীভাবে এমন ধ্বংস হতে দিচ্ছি, তা ভাবলেই অবাক লাগে।

ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাতে রাজা আবদুল্লাহ গাজা থেকে দুই হাজার অসুস্থ শিশুকে সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি চান। ট্রাম্প তখন একে চমৎকার মানবিক উদ্যোগ বলে মন্তব্য করেন। এরই মধ্যে ২৫৩ শিশু জর্ডানে স্থানান্তরিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, এখনও গাজার প্রায় ১৫ হাজার বাসিন্দা সরিয়ে নেওয়ার অপেক্ষায় আছেন।

বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জর্ডানের রানি রানিয়া গাজার চলমান যুদ্ধ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, গত দুই বছর ধরে এক মা হিসেবে দেখেছি, শিশুরা কাঁপছে, অনাহারে আছে, ভয় পাচ্ছে, আর আমরা কিছুই করতে পারছি না। পুরো পৃথিবী দেখছে, তবু কিছু করছে না।

ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত রানিয়া ট্রাম্পের মধ্যস্থতার প্রশংসা করে বলেন, তার কৃতিত্বের জায়গা হলো, তিনিই প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি ইসরায়েলের ওপর বাস্তবিক চাপ প্রয়োগ করেছেন। আগের প্রেসিডেন্টরা কেবল সমালোচনায় সীমাবদ্ধ থাকতেন।

রানি আশা প্রকাশ করেন, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি সম্ভব, যদিও বর্তমানে শত্রুতার মাত্রা তীব্র। তার ভাষায়, এখন আশা রাখা সহজ নয়, কিন্তু সেটাই একমাত্র পথ যা আমাদের মানবতাকে বাঁচায়।

গাজায় যুদ্ধ শুরু হয় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর। ওই হামলায় ১,২০০ ইসরায়েলি নিহত হয় এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করে নেওয়া হয়। জবাবে গাজায় যুদ্ধ শুরু করে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, ইসরায়েলের অভিযানে ৬৮ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

 

/এএ/
বিষয়:
মধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রগাজাফিলিস্তিনইসরায়েলজর্ডানবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
সম্পর্কিত
ঘূর্ণিঝড় মোন্থার প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশে ঝড়
গাজায় তুর্কি বাহিনীর উপস্থিতি মানবে না ইসরায়েল
ক্ষেপণাস্ত্র নয়, ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে ভাবা উচিত: পুতিনকে ট্রাম্প
সর্বশেষ খবর
কমলাপুরে ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধার  মৃত্যু
কমলাপুরে ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধার  মৃত্যু
ফারইস্টের নজরুলের ২০০ কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান দুদকের
ফারইস্টের নজরুলের ২০০ কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান দুদকের
২৬ পার্টনার স্কুলের ১৪১ শিক্ষককে সম্মাননা দিলো ব্রিটিশ কাউন্সিল
২৬ পার্টনার স্কুলের ১৪১ শিক্ষককে সম্মাননা দিলো ব্রিটিশ কাউন্সিল
বিদ্যালয়টির পরিবর্তিত নাম ‘উম্মুল কুরা হাই স্কুল’
বিদ্যালয়টির পরিবর্তিত নাম ‘উম্মুল কুরা হাই স্কুল’
সর্বাধিক পঠিত
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media