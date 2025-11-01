তুরস্কে গাজায় চলমান যুদ্ধবিরতির স্থায়িত্ব নিয়ে বৈঠক সোমবার

গাজার যুদ্ধবিরতি ও সেখানে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করতে কিছু মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সোমবার ইস্তাম্বুলে বৈঠক করবেন। তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বলেছেন, যুদ্ধবিরতি অব্যাহত থাকবে কি না তা নিয়ে উদ্বিগ্ন তারা। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
আঙ্কারায় এক সংবাদ সম্মেলনে ফিদান বলেন, ওই বৈঠকে সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অংশ নেওয়া দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা অংশ নেবেন।
গাজার পরিস্থিতি নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে তুরস্ক, কাতার, সৌদি আরব, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান, পাকিস্তান এবং ইন্দোনেশিয়া অংশ নিয়েছিল।
ফিদান বলেন, বর্তমানে আলোচনায় থাকা বিষয় হলো-গাজায় যুদ্ধবিরতির স্থায়িত্ব ও কীভাবে দ্বিতীয় ধাপে এগোনো যায় তা নিয়ে।
যুদ্ধবিরতির মধ্যেই গাজা উপত্যকায় চতুর্থ দিনের মতো হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। গাজার বাসিন্দারা বলছেন, তারা আশঙ্কা করছেন ইসরায়েলের পূর্ণমাত্রার বোমাবর্ষণ আবার শুরু হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত যুদ্ধবিরতির পরও খাবার, পানি ও ওষুধের জন্য মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করছেন তারা।
এদিকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গত সপ্তাহে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, হামাসের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ মিশনের অংশ হিসেবে গাজা উপত্যকায় তুর্কি নিরাপত্তা বাহিনীর কোনও ভূমিকার বিরোধিতা করছেন তিনি।