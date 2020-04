‘শব্দ করায়’ চাচার গুলিতে ৭ বছরের শিশু নিহত

পাকিস্তানের পেশাওয়ারে বাড়িতে বেশি শব্দ করায় সাত বছরের এক শিশুকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় পুলিশ জানায়, প্রদেশটির আরবাব রোডের একটি বাড়ির উঠানে শিশুদের সঙ্গে খেলার সময় চাচার গুলিতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ইশাল নামের সাত বছরের মেয়ের। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন এখবর জানিয়েছে।

পুলিশ জানায়, ২৪ এপ্রিল এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। ইশালের বাড়ির দোতলাতেই বাস করেন চাচা ফজল হায়াত।। গুলি চালানোর পর পালিয়ে গেছে চাচা ফজল হায়াত। ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ইশালের বাবা থাকাল পুলিশ স্টেশনে ফজল হায়াতের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন। তাকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

এর আগে মার্চ মাসে দেশটিতে এক নাবালক ভাতিজিকে যৌন নিপীড়ন ও পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার অভিযোগে এক ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়। রায়ে নিপীড়নের শিকার শিশুর মা ও ভাইকেও ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় অপরাধে সহযোগিতার জন্য। তাদেরকেও ২০ লাখ রুপি জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেয় আদালত।

Trigger warning: In the video, the man in the upper story of the house can be seen and heard having an angry exchange before firing from his gun.

