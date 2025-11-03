X
যুক্তরাজ্যে ট্রেনে ছুরি হামলা

অনেকের জীবন বাঁচিয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক ‘নির্ভীক’ কর্মী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৭আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৭
ট্রেন হামলার তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে ফরেনসিক দল। ছবি: পিএ মিডিয়া।

যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজশায়ারের কাছে চলন্ত ট্রেনে যাত্রীদের এলোপাথাড়ি ছুরিকাঘাত করছিলেন এক দুর্বৃত্ত। ঠিক তখনই ট্রেন যাত্রীদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন এক রেলওয়ে কর্মী। কর্তৃপক্ষ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ছুরিকাঘাতকারীর কাছ থেকে অনেকের জীবন বাঁচিয়েছেন তিনি। তবে তিনি নিজে ঘাতকের হাত থেকে রেহাই পাননি। বর্তমানে হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, বাঁচার লড়াই করছেন তিনি।

লন্ডন নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে এই কর্মীর নাম প্রকাশ করা হয়নি। তার হস্তক্ষেপকে পুলিশ মুখপাত্র ‘নির্ভীক’ বলে বর্ণনা করেছেন।

পুলিশ বলেছে, ওই কর্মী হামলাকারীকে থামানোর চেষ্টা করেছিলেন।

পুলিশের মুখপাত্র বলেন, ট্রেনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখার পর নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ওই রেল কর্মীর কাজ ছিল নিখুঁত। তিনি নির্ভীকভাবে মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে।

এছাড়া ট্রেনের চালক অ্যান্ড্রু জনসন, ঘটনার বিষয়টি জানান, সঙ্গে সঙ্গেই কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে তিনি ট্রেনটি ফাস্ট ট্র্যাক থেকে স্লো ট্র্যাকে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা নেন, যেখানে হান্টিংডন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। তার এই দ্রুত সিদ্ধান্তের কারণে জরুরি সেবা দল খুব দ্রুত ট্রেনে পৌঁছাতে পেরেছে। অ্যান্ড্রু জনসন রয়্যাল নেভির সাবেক চিফ পেটি অফিসার।

ডনকাস্টার থেকে লন্ডন কিংস ক্রস যাওয়া একটি ট্রেনে হামলার একমাত্র সন্দেহভাজন ৩২ বছর বয়সি একজন পুরুষ। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন একজন ব্ল্যাক ব্রিটিশ পুরুষ, পিটারবরো থেকে ট্রেনে ওঠেন শহরের স্টেশন থেকে।

হামলার পর এগারো জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে, এদের মধ্যে পাঁচ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার পর লন্ডন, বার্মিংহাম, লিডস, ইয়র্ক এবং ম্যানচেস্টারসহ প্রধান রেল টার্মিনালে মঙ্গলবার পর্যন্ত পুলিশ উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। 

ডেপুটি চিফ কনস্টেবল স্টুয়ার্ট কান্ডি বলেছেন, ঘটনাস্থল থেকে ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। সন্দেহভাজন হামলাকারীর উদ্দেশ্য এখনও অজানা। তবে পুলিশ বলেছে, তাদের ধারণা এই ঘটনা সন্ত্রাসবাদ দ্বারা প্রভাবিত নয়।

রেলের এমডি ডেভিড হর্ন ট্রেনের চালাক, ক্রু ও জরুরি সেবা কর্মীদের ‘দ্রুত এবং পেশাদার প্রতিক্রিয়ার জন্য’ ধন্যবাদ জানিয়েছেন।  

সূত্র: বিবিসি

