জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রদূত হিসেবে সাবেক ফক্স নিউজ উপস্থাপককে মনোনীত করলেন ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার সাবেক ফক্স নিউজ উপস্থাপক ট্যামি ব্রুসকে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত করলেন। শনিবার (৯ আগস্ট) নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশালে দেওয়া এক পোস্টে এমন ঘোষণা দেন ট্রাম্প।ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
সরকারে যোগদানের আগে, ব্রুস ফক্স নিউজে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রক্ষণশীল কন্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করেছেন এবং উদারপন্থিদের সমালোচনা করে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ‘ফিয়ার ইটসেলফ: এক্সপোজিং দ্য লেফট'স মাইন্ড-কিলিং অ্যাজেন্ডা।’
সিনেটে তার মনোনয়ন অনুমোদিত হলেও, তিনি কবে এই পদে দায়িত্ব নেবেন তা এখনও পরিষ্কার নয়।
ট্রুথ সোশালে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে একজন মহান দেশপ্রেমিক, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব এবং বেস্টসেলিং লেখক ট্যামি ব্রুসকে-জাতিসংঘে আমাদের পরবর্তী মার্কিন উপ-প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমার দ্বিতীয় মেয়াদের শুরু থেকেই ট্যামি পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র হিসেবে গৌরবের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন, যেখানে তিনি অসাধারণ কাজ করেছেন।’
ট্রাম্প বলেন, ট্যামি যুক্তরাষ্ট্রকে ‘দারুণভাবে’ উপস্থাপন করবেন।
মুখপাত্র হিসেবে ব্রুস বেশ কয়েকটি বিতর্কিত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি সিদ্ধান্তের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন—যার মধ্যে রয়েছে ট্রাম্পের অভিবাসন দমননীতি থেকে শুরু করে গাজায় ত্রাণ বিতরণের জন্য বেসরকারি সামরিক ঠিকাদার পাঠানো পর্যন্ত।
জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত পদে ট্রাম্পের মনোনীত মাইক ওয়াল্টজকে এখনও সিনেট অনুমোদন দেয়নি। বর্তমানে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ডরোথি শিয়া। ২০২৪ সালে তিনি উপ-রাষ্ট্রদূত ছিলেন।