পুতিন ও জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করছেন ট্রাম্প

যুদ্ধ বন্ধে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠক আয়োজনে কাজ শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউজে জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক শেষে সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় এ কথা জানান ট্রাম্প। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এ খবর জানিয়েছে।
নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, তিনি পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক চলার মধ্যেই পুতিনকে ফোন করেন তিনি।
গত সপ্তাহেই আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ট্রাম্প। ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ও ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠককেও খুব ভালো বলেছেন তিনি।
তিনি লিখেছেন, বৈঠকগুলো শেষে আমি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ফোন করি। প্রেসিডেন্ট পুতিন ও প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা শুরু করি, যার স্থান পরে নির্ধারিত হবে।
তিনি আরও লিখেছেন, ওই বৈঠকের পর আমাদের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হবে। সেখানে দুই প্রেসিডেন্টের (পুতিন ও জেলেনস্কি) সঙ্গে আমিও থাকব। আবারও বলছি, প্রায় চার বছর ধরে চলা যুদ্ধ বন্ধের জন্য এটি একটি খুব ভালো ও প্রাথমিক পদক্ষেপ।
ট্রাম্প আরও লেখেন, আজকের বৈঠকগুলোয় মূল আলোচনার বিষয় ছিল ইউক্রেনকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এ নিশ্চয়তা দেবে, যার সমন্বয় করবে যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় সবাই খুব খুশি বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।
ট্রাম্প আগেই বলেছেন, পুতিন ইউক্রেনের জন্য পশ্চিমা নিরাপত্তা নিশ্চিতে সম্মত হয়েছেন, যদিও রুশ নেতা কিয়েভের দীর্ঘদিনের ন্যাটো জোটে যোগদানের স্বপ্নকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
এদিকে বৈঠক শেষে হোয়াইট হাউসের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও। তিনি ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আজকের বৈঠক এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো হয়েছে।
বৈঠকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎস, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটে উপস্থিত ছিলেন।
হোয়াইট হাউসে বৈঠকের পর ফক্স নিউজের সঙ্গে কথা বলেন ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটে। সোমবারের বৈঠকে ‘খুবই সফল’ হিসেবে বর্ণনা করে ট্রাম্পকে একজন ‘বাস্তববাদী শান্তিপ্রতিষ্ঠাকারী’ বলেন তিনি।
মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে রুটে বলেন, ‘তিনি চাপ প্রয়োগ করছেন। একই সঙ্গে তিনি এর সমাধানের পথগুলো খুঁজছেন।’
এদিকে বৈঠকের আগেই জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মেরৎস ট্রাম্পের সরাসরি পূর্ণ শান্তিচুক্তির বদলে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছেন।
বৈঠকের পর তিনি সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছেন, ইউক্রেনকে যেন রাশিয়ার কাছে ভূখণ্ড ছাড়তে বাধ্য না করা হয়।