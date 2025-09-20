X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
ইসরায়েলের কাছে আরও ৬.৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করবে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৬আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৬
ওয়াশিংটন ডিসিতে আয়োজিত এক সামরিক কুচকাওয়াজে এএইচ-৬৪ আক্রমণাত্মক হেলিকপ্টার উড়ছে: রয়টার্স।

ইসরায়েলের কাছে আরও  ৬৪০ কোটি ডলারের সরঞ্জাম ও অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এজন্য কংগ্রেসের অনুমোদন চাইছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। বিষয়ে অবগত ব্যক্তিরা শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত এই অস্ত্র প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে আক্রমণাত্মক হেলিকপ্টার এবং সেনা বহনকারী সাঁজোয়া যান। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

গাজায় যুদ্ধ বন্ধের জন্য বিশ্বজুড়ে আহ্বানের মধ্যেই প্রস্তাবিত এই অস্ত্র বিক্রির খবরটি এসেছে। এমন সময়ে খবরটি এলো যখন বিশ্বনেতারা আগামী সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন। একই সঙ্গে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদও গাজা বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক আয়োজন করতে যাচ্ছে।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা গাজা সিটিতে অভিযান সম্প্রসারণ করেছে এবং হামাসের অবকাঠামোগুলোতে গোলাবর্ষণ করেছে। অন্যদিকে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা বলেছেন, পালিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় তাদের নেই।

ট্রাম্প প্রশাসন এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তর পেন্টাগনের একাধিক কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে, পরিকল্পিত প্যাকেজের মধ্যে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর জন্য ৩০ টি আক্রমণ ও যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য তৈরি আধুনিক সামরিক হেলিকপ্টার কেনা হবে , যার মূল্য ধরা হয়েছে ৩৮০ কোটি ডলার। এছাড়া ১৯০ কোটি ডলারের বিনিময়ে ৩ হাজার ২৫০টি সাঁজোয়া যান ইসরায়েলকে সরবরাহ করা হবে।

বাকি ৭৫ কোটি ডলার ধরা হয়েছে হেলিকপ্টার ও ট্যাংকের যন্ত্রাংশ ও গোলাবারুদ বাবদ।

প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশে সম্প্রতি পুরো গাজা দখলের অভিযানে নেমেছে ইসরায়েলি বাহিনী। প্রস্তাবিত নতুন চালানের সমরাস্ত্রগুলো এ অভিযানে কাজে লাগানো হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার মার্কিন সিনেটরদের একটি দল প্রথমবারের মতো একটি প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছে,যাতে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া সম্প্রতি সিনেটের অর্ধেকের বেশি ডেমোক্র্যাট অতিরিক্ত অস্ত্র বিক্রির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।

দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল শুক্রবার সম্ভাব্য হেলিকপ্টার ও যানবাহন বিক্রির খবরটি প্রকাশ করেছে।

হোয়াইট হাউজ এই বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গে কোনও সাড়া দেয়নি।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রগাজাইসরায়েলডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
