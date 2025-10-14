এবার আফগান-পাকিস্তান সম্পর্ক ঠিক করতে চান ট্রাম্প!

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সোমবার (১৩ অক্টোবর) ওয়াশিংটন থেকে ইসরায়েলগামী এয়ার ফোর্স ওয়ান বিমানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এমন আগ্রহ প্রকাশ করেন ট্রাম্প। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন এ খবর জানিয়েছে।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমি শুনেছি, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে এখন যুদ্ধ চলছে। আমি যখন ফিরব, তখন বিষয়টি দেখব। জানেনই তো, আমি যুদ্ধ মেটাতে পারি, শান্তি স্থাপনেও ভালো।’
ভারত-পাকিস্তান সংঘাতসহ বিশ্বে প্রায় আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প।
চীনও দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে ‘গঠনমূলক ভূমিকা’ রাখার আগ্রহ জানিয়েছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান সোমবার এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা সাম্প্রতিক সংঘর্ষ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং আশা করছি, পরিস্থিতি দ্রুত শান্ত হবে।
একই দিনে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও ইসলামাবাদ ও কাবুলকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, আমাদের কাছে আসা তথ্য অনুযায়ী, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হচ্ছে। আমরা এ প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানাই।
নয়াদিল্লি সফররত আফগান তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি বলেন, আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। আমাদের অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান নয়, সংলাপই একমাত্র পথ।
তবে এক অপ্রচলিত মন্তব্যে তালেবান মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ পাকিস্তানের তেহরিক-ই-লাব্বাইক (টিএলপি) আন্দোলন দমন করতে বলপ্রয়োগের সমালোচনা করেন তিনি।
এতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতর আফগান মুখপাত্রকে সতর্ক করে জানায়, নিজেদের দেশের বিষয়ে মনোযোগ দিন এবং অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রথা অনুযায়ী, অন্য দেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। পাকিস্তান নিজের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের পরামর্শের প্রয়োজন বোধ করে না।
পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে আফগান দিক থেকে আকস্মিক হামলার পর সীমান্তে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৩ জন পাকিস্তানি সেনা এবং ২০০-এর বেশি তালেবান ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গি নিহত হয়েছে।