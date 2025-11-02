X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ক্যারিবীয় সাগরে আরেক নৌযানে মার্কিন হামলা, নিহত ৩ 

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৩২আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৩২
ক্যারিবীয় সাগরে আরেকটি নৌযানে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: রয়টার্স।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ জানিয়েছেন, ক্যারিবীয় সাগরে আরেকটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে জাহাজে থাকা অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে হেগসেথ বলেন, হামলাটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

হেগসেথ জানিয়েছেন, গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, নৌযানটি অবৈধ মাদক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিল। জাহাজটিতে লক্ষ্যবস্তু হামলা চালানো হয়েছে।

তিনি জানান, আন্তর্জাতিক জলসীমায় হামলার সময় জাহাজে ‘তিনজন পুরুষ মাদক-সন্ত্রাসী’ ছিলেন। তিনজনই নিহত হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে ক্যারিবীয় অঞ্চল ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে কথিত মাদক চোরাচালান যুক্ত নৌযান লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে ওয়াশিংটন। এখন পর্যন্ত এসব ৬২ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ার নাগরিকও রয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে ১৪টি নৌযান ও একটি আধা ডুবোজাহাজ। বুধবারও এক হামলায় ৪ জন নিহত হন। এর আগে সোমবারও ধারাবাহিক বোমা হামলায় আরও ১৪ জন মারা যায়।

ট্রাম্প প্রশাসন বলেছে, এই হামলাগুলোর লক্ষ্য কথিত মাদক পাচারকারীদের দমন করা। তবে এখন পর্যন্ত তাদের দাবির পক্ষে জনসমক্ষে কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করেনি।

সমালোচকরা এই হামলাগুলোকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনার ভলকার তুর্ক শুক্রবার এক বিবৃতিতে এই হামলা ও মানবিক ক্ষয়ক্ষতির ক্রমবর্ধমান মাত্রাকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে নিন্দা জানান।

মার্কিন এই অভিযান ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ার সঙ্গে উত্তেজনা বাড়িয়েছে। ভেনেজুয়েলা সরকার এই হামলাগুলোকে অবৈধ ও নিকোলা মাদুরোর সরকার পতনের চেষ্টা হিসেবে নিন্দা জানিয়েছে।

তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ভেনেজুয়েলার ভূখণ্ডে হামলা চালানোর ‘পরিকল্পনা’ তার সরকারের নেই।

তবে গত আগস্টে মাদুরোর গ্রেফতারের তথ্যের জন্য পুরস্কার দ্বিগুণ করে ৫০ মিলিয়ন ডলার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তাকে মাদক পাচার ও অপরাধী গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্তও করেছে।

ট্রাম্প পূর্বেও নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি ভেনেজুয়েলায় সিআইএকে গোপন অভিযান চালানোর অনুমতি দিয়েছেন।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রডোনাল্ড ট্রাম্পভেনেজুয়েলানিকোলাস মাদুরোবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
সিরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যেতে পারেন শারা
যুদ্ধবিরতির মধ্যেই লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৪
নাইজেরিয়ায় সামরিক অভিযানের হুমকি ট্রাম্পের
সর্বশেষ খবর
মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ হারালো কিশোর চালক
মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ হারালো কিশোর চালক
ইয়াশ–তিটিনীকে নিয়ে সিনেমা!
ইয়াশ–তিটিনীকে নিয়ে সিনেমা!
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির ১০ দিনের আয়োজন
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির ১০ দিনের আয়োজন
জামায়াতের আমির পদে পুনর্নির্বাচিত শফিকুর রহমান
জামায়াতের আমির পদে পুনর্নির্বাচিত শফিকুর রহমান
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media