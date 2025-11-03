X
ইউক্রেনকে আপাতত টমাহক দেওয়া হবে না : ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৯আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৯
দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র টমাহক। ছবি: রয়টার্স।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রবিবার বলেছেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য দূর পাল্লার টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র আপাতত ইউক্রেনকে দেওয়ার কথা বিবেচনা করছেন না তিনি। কারণ তিনি চান না যুদ্ধ আরও বাড়ুক। রবিবার (২ নভেম্বর)এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের কাছে এমন মন্তব্য করেন ট্রাম্প। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো জোটের সদস্যদের কাছে টমাহক বিক্রি করবে এবং ওই রাষ্ট্রগুলো এসব ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেনে পাঠাবে— এমন একটি পরিকল্পনার বিষয়ে কোনও আগ্রহ দেখাননি তিনি।

ওয়াশিংটনের পথে ফ্লোরিডার পাম বিচ থেকে উড়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকরা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির কোনও চুক্তি বিবেচনা করছেন কিনা।

জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘না, তেমন নয়।’ তবে তিনি বলেন, তিনি নিজের মতামত পরিবর্তন করতে পারেন।

২২ অক্টোবর হোয়াইট হাউজে বৈঠকের সময় ট্রাম্প এবং ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুট টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। রুট শুক্রবার বলেন, বিষয়টি পর্যালোচনায় আছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের।

টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ২,৫০০ কিলোমিটার (১,৫৫০ মাইল), যা রাশিয়ার গভীর ভূখণ্ডে, এমনকি মস্কোতেও আঘাত হানার জন্য যথেষ্ট।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু ইউক্রেনকে টমাহক দেওয়ার বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি জানিয়েছে রাশিয়া।

যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াইউক্রেনক্ষেপণাস্ত্রডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
