মামদানি জিতলে নিউ ইয়র্কের তহবিল কাটার হুমকি ট্রাম্পের, কুওমোকে সমর্থন

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল নিউ ইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচন আজ মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর)। ভোটের আগে, সোমবার রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করেছেন যে, নির্বাচনে যদি ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী জোহরান মামদানি জিতে যান, তবে তিনি শহরের ফেডারেল তহবিল সীমিত করবেন। সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোকে ভোট দিতে সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।
ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে জানান, ‘আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মামদানি জিতলে নিউ ইয়র্ক সিটি হবে একটি সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিপর্যয়।’
প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি বরং দেখতে চান কুওমো — একজন ডেমোক্র্যাট, যার সফলতার রেকর্ড রয়েছে — জিতুক। রিপাবলিকান প্রার্থী স্লিওয়াকে ভোট দেওয়া মানে মামদানিকে ভোট দেওয়া।
ট্রাম্প বলেন, আপনি ব্যক্তিগতভাবে অ্যান্ড্রু কুওমোকে পছন্দ করুন বা না করুন, বাস্তবে আপনার কোনও বিকল্প নেই। আপনাকে তাকে ভোট দিতেই হবে এবং আশা করতে হবে তিনি দারুণ কাজ করবেন। তিনি তা করতে সক্ষম, কিন্তু মামদানি সক্ষম নয়!
তিনি আরও বলেন, যদি মামদানি নির্বাচনে জেতেন,তাহলে ফেডারেল তহবিল প্রদান করা অত্যন্ত শুধু আইন যতটুকু বাধ্য করে, সেই ন্যূনতম সাহায্যই দেওয়া হবে।
এই নির্বাচন ইতোমধ্যেই পুরো বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। নির্বাচনে লড়ছেন জোহরান মামদানি, নিউ ইয়র্কের সাবেক গভর্নর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো এবং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়ার।
মতামত জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে, মামদানি কুওমোর থেকে এগিয়ে আছেন। নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর কুওমো ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে এ তরুণ রাজনীতিবিদের কাছে হেরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
রিয়েলক্লিয়ারপলিটিকসের সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, সোমবার পর্যন্ত মামদানি ৪৫.৮ শতাংশ সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আছেন, যা কুওমোর ৩১.১ শতাংশের তুলনায় ১৪.৭ পয়েন্ট বেশি।
রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া ১৭.৩ শতাংশে অবস্থান করছেন।
নিউ ইয়র্ক সিটি বোর্ড অফ ইলেকশনস জানিয়েছে, এই মেয়র নির্বাচনে গত নয় দিনে রেকর্ড ৭ লাখ ৩৫ হাজার ৩১৭ আগাম ভোট পড়েছে, যা ২০২১ সালের নির্বাচনের মোট আগাম ভোটের চার গুণেরও বেশি।