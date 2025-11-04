X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
মেয়র নির্বাচন আজ

মামদানি জিতলে নিউ ইয়র্কের তহবিল কাটার হুমকি ট্রাম্পের, কুওমোকে সমর্থন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:২৩আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:২৩
জোহরান মামদানির প্রতি সমর্থনের বার্তা লেখাকার্ড পরে আছেন এক সমর্থক। ছবি: রয়টার্স।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল নিউ ইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচন আজ মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর)। ভোটের আগে, সোমবার  রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করেছেন যে, নির্বাচনে যদি ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী জোহরান মামদানি জিতে যান, তবে তিনি শহরের ফেডারেল তহবিল সীমিত করবেন। সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোকে ভোট দিতে সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে জানান, ‘আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মামদানি জিতলে নিউ ইয়র্ক সিটি হবে একটি সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিপর্যয়।’

প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি বরং দেখতে চান কুওমো — একজন ডেমোক্র্যাট, যার সফলতার রেকর্ড রয়েছে — জিতুক। রিপাবলিকান প্রার্থী স্লিওয়াকে ভোট দেওয়া মানে মামদানিকে ভোট দেওয়া।

ট্রাম্প বলেন, আপনি ব্যক্তিগতভাবে অ্যান্ড্রু কুওমোকে পছন্দ করুন বা না করুন, বাস্তবে আপনার কোনও বিকল্প নেই। আপনাকে তাকে ভোট দিতেই হবে এবং আশা করতে হবে তিনি দারুণ কাজ করবেন। তিনি তা করতে সক্ষম, কিন্তু মামদানি সক্ষম নয়!

তিনি আরও বলেন, যদি মামদানি নির্বাচনে জেতেন,তাহলে ফেডারেল তহবিল প্রদান করা অত্যন্ত শুধু আইন যতটুকু বাধ্য করে, সেই ন্যূনতম সাহায্যই দেওয়া হবে।

এই নির্বাচন ইতোমধ্যেই পুরো বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। নির্বাচনে লড়ছেন জোহরান মামদানি, নিউ ইয়র্কের সাবেক গভর্নর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো এবং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়ার।

মতামত জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে, মামদানি কুওমোর থেকে এগিয়ে আছেন। নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর কুওমো ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে এ তরুণ রাজনীতিবিদের কাছে হেরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

রিয়েলক্লিয়ারপলিটিকসের সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, সোমবার পর্যন্ত মামদানি ৪৫.৮ শতাংশ সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আছেন, যা কুওমোর ৩১.১ শতাংশের তুলনায় ১৪.৭ পয়েন্ট বেশি।

রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া ১৭.৩ শতাংশে অবস্থান করছেন।

নিউ ইয়র্ক সিটি বোর্ড অফ ইলেকশনস জানিয়েছে, এই মেয়র নির্বাচনে গত নয় দিনে রেকর্ড ৭ লাখ ৩৫ হাজার ৩১৭ আগাম ভোট পড়েছে, যা ২০২১ সালের নির্বাচনের মোট আগাম ভোটের চার গুণেরও বেশি।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রনিউ ইয়র্কবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
পাঁচ ফিলিস্তিনি বন্দি মুক্তি দিলেও গাজায় হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল
মালদ্বীপে নতুন প্রজন্মের জন্য ধূমপান নিষিদ্ধ
নেপালে তুষারধসে ৩ পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৪
সর্বশেষ খবর
জাবি অধ্যাপক ড. নাহরিনের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জে জামায়াত নেতার মামলা
জাবি অধ্যাপক ড. নাহরিনের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জে জামায়াত নেতার মামলা
অভিনয়
ধারাবাহিক উপন্যাস ।। শেষ পর্বঅভিনয়
নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে আসছে ৭ম সরকারি সুকুক
নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে আসছে ৭ম সরকারি সুকুক
আগামী সপ্তাহে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার বিচারের রায় হবে: তথ্য উপদেষ্টা
আগামী সপ্তাহে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার বিচারের রায় হবে: তথ্য উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media